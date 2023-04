CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số dịp nghỉ lễ

TP - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị trên địa bàn Thủ đô đã lên phương án, huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tại các tuyến giao thông trọng điểm, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Công an TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo Phòng CSGT, công an các quận, huyện, thị xã, ngay từ ngày thứ 6 (28/4) cho đến hết nghỉ lễ phải bố trí lực lượng, phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng giao thông tại cửa ngõ ra vào Thủ đô, bến xe, nhà ga, bến tàu… đảm bảo giao thông thông suốt, không để ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra, phục vụ nhân dân đi lại, vui chơi.

Theo Đại tá Nghĩa, ngoài việc đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe rùa bò, đón trả khách quá số người quy định… Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện cá nhân tham gia giao thông trong cơ thể có sử dụng rượu, bia, chất kích thích.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực cửa ngõ, bến xe, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT - Trật tự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy lái xe khách. Bởi đây là địa bàn có nhiều tuyến vành đai, xuyên tâm nối liền với các tỉnh và đặc biệt là Bến xe khách Mỹ Đình với lưu lượng xe khách rất lớn.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) nhận định, đợt nghỉ lễ sắp tới sẽ kéo dài 5 ngày, do đó người dân từ Thủ đô về nhà, về quê cũng như đi vui chơi, du lịch sẽ tăng đột biến.

Nắm bắt được tình hình trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng như Đội CSGT đường bộ số 6 tăng cường quân số 100% tại các thời điểm trước, trong và sau nghỉ lễ; tập trung xử lý tại các cửa ngõ của thành phố, nhất là bến xe nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt.

“Bên cạnh việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan hoạt động vận tải như xe khách chở quá số người quy định, hay các tài xế sử dụng chất kích thích, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, Thiếu tá Chinh nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Sát dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trên một số tuyến phố Thủ đô, nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo hung khí vào ban đêm gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Liên quan việc này, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cũng đã chỉ đạo lực lượng 141 và 3 tổ công tác đặc biệt tập trung ra quân làm nhiệm vụ trên nhiều địa bàn, tuyến đường và khung giờ khác nhau. Đặc biệt, các tổ công tác liên ngành 141 Công an TP Hà Nội gồm CSGT, hình sự, cơ động… làm nhiệm vụ hóa trang và lực lượng Cảnh sát hình sự công an các đơn vị tăng cường tuần tra trên các tuyến để ngăn chặn, xử lý các trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng tổ công tác Y11/141 (lực lượng được hóa trang khi làm nhiệm vụ-PV) cho biết, trước dịp nghỉ lễ, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 141, các tổ công tác triển khai biện pháp hóa trang tuần tra xử lý vi phạm trên địa bàn nhiều tuyến phố trung tâm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

“Trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng cảnh sát hình sự chủ trì, huy động các đội nghiệp vụ, công an phường trên địa bàn lập các tổ thường xuyên tuần tra ban ngày cũng như ban đêm, nhằm bảo đảm an ninh trật tự”. Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Hoàn Kiếm thông tin

“Các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác sẽ khảo sát những tuyến, địa bàn có nhiều đối tượng có hành vi gây mất trật tự, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô… gây mất an ninh trật tự và áp dụng biện pháp hóa trang, quan sát, đánh giá, nắm bắt để ngăn chặn các hành vi này sớm nhất”, Trung tá Huấn cho biết.

Ghi nhận cùng tổ công tác trong một buổi tối cuối tháng 4/2023, qua triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cán bộ, chiến sĩ hóa trang đã phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và đưa những đối tượng này đến trụ sở Công an phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ… để xử lý.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Huấn, qua quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng nhận định nhóm đối tượng này rất manh động, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống đối khi mang theo hung khí. Do đó, cán bộ chiến sĩ phải hết sức cảnh giác, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời.

Còn theo Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay từ tháng 4/2023, khi bước vào hè, Đội CSHS đã tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trọng tâm của kế hoạch tập trung vào xử lý các hành vi trộm cắp, phòng chống hành vi tụ tập đua xe gây rối mất trật tự công cộng ban đêm, phòng ngừa tội phạm xâm hại tài sản… Đồng thời lực lượng CSHS Công an quận Hoàn Kiếm huy động công an các phường trên địa bàn tham gia tuần tra. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng.