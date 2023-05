Container bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A

TPO - Xe container chở vật tư thú y đang di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h45' ngày 9/5, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xe trên tuyến quốc Lộ 1A, đoạn qua kênh nhà Lê, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội cảnh sát CC&CNCH số 8 huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy kịp thời, ngăn chặn cháy lan ra khu vực thùng hàng.

Tại hiện trường, xe container chở vật tư thú y di chuyển theo hướng Nam - Bắc nằm nghiêng trên dải phân cách; phần cabin bốc cháy dữ dội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do va chạm vào dải phân cách gây cháy.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê.