Conic Boulevard giữ nhịp sức hút giữa thị trường cạnh tranh

Từ trải nghiệm hài lòng của cư dân đến chính sách tài chính hợp lý, Conic Boulevard tiếp tục thu hút khách hàng mới giữa thị trường cạnh tranh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt, việc giữ được sức hút không chỉ phụ thuộc vào vị trí hay giá bán mà còn ở trải nghiệm thực tế của cư dân. Conic Boulevard là một ví dụ điển hình – nơi những người mua lần đầu cảm thấy hài lòng, và cả nhà đầu tư quay lại tìm kiếm cơ hội mới nhờ giá trị sống đã được kiểm chứng.

Khách hàng quay lại vì tin tưởng vào chất lượng sống

Chỉ sau hơn nửa năm bàn giao, Conic Boulevard đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng cư dân đầu tiên. Sự hài lòng không chỉ đến từ thiết kế căn hộ tối ưu, không gian thông thoáng, mà còn từ sự vận hành ổn định và môi trường sống văn minh. Đây chính là nền tảng khiến nhiều người sẵn sàng giới thiệu dự án cho người thân.

Conic Boulevard – nơi không chỉ thu hút người mua lần đầu mà còn khiến nhà đầu tư quay lại nhờ niềm tin từ trải nghiệm thực tế. Ảnh: EximRS

Những buổi cuối tuần tại dự án thường xuyên đón tiếp các đoàn khách do cư dân hiện tại đưa đến. Điều này cho thấy, với những người đã trải nghiệm và hài lòng, Conic Boulevard không chỉ là nơi ở mà còn là sự lựa chọn đáng tin cậy để giới thiệu cho người quen.

Ấn tượng từ mảng xanh và tiện ích nội khu

Một trong những yếu tố giúp Conic Boulevard giữ vững sức hút là mảng xanh nội khu rộng lớn – điều đang dần trở nên hiếm hoi ở các dự án mới. Công viên trung tâm, sân thể thao đa năng và khu vui chơi trẻ em được thiết kế liền kề, tạo không gian vận động và thư giãn mỗi ngày cho mọi lứa tuổi.

Khách hàng tìm hiểu dự án, ấn tượng với mảng xanh và hệ thống tiện ích hiện hữu tại Conic Boulevard. Ảnh: Conic

Không chỉ dừng ở cảnh quan, hệ thống tiện ích này đã vận hành ổn định, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa “ở đâu, tiện ích ở đó”. Nhiều khách hàng chia sẻ rằng chính sự kết hợp giữa mảng xanh và tiện ích hiện hữu là lý do khiến họ quyết định chọn Conic Boulevard thay vì các dự án khác.

Căn hộ rộng rãi – Lợi thế hiếm trên thị trường

Trong bối cảnh nhiều dự án mới có xu hướng giảm diện tích để tối đa hóa số lượng căn hộ, Conic Boulevard vẫn duy trì thiết kế rộng rãi, tối ưu công năng. Những căn hộ từ 84–85m², 2 phòng ngủ, đảm bảo không gian sinh hoạt thoải mái cho cả gia đình nhiều thế hệ, là một điểm cộng lớn trên thị trường hiện nay.

Căn hộ thiết kế mở, tối ưu công năng và đảm bảo không gian sinh hoạt rộng rãi cho gia đình. Ảnh: EximRS

Diện tích rộng kết hợp với giá bán hợp lý tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Đây là một trong những lý do khiến nhiều khách hàng cũ giới thiệu dự án cho bạn bè, người thân, bởi họ hiểu rõ giá trị sống thực tế và sự tiện nghi mà Conic Boulevard mang lại.

Giá tốt & Chính sách linh hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% – đưa giá về chỉ hơn 30 triệu/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B - Conic Boulevard - Ảnh: Conic

Dự án hiện do EximRS phân phối chính thức. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại www.conicboulevard.vn.>