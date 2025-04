Công thức chè dưỡng nhan, táo tàu và nho khô California: Điểm nhấn bất ngờ cho bàn tiệc mừng đại lễ

Khám phá món chè dưỡng nhan, táo tàu và nho khô California có mùi thơm thanh mát, vị ngọt đậm đà cùng lợi ích dinh dưỡng từ nho khô trong dịp lễ 30/4 - 1/5, giúp gia đình không chỉ khỏe mạnh mà còn thưởng thức hương vị mới lạ.

Dịp lễ năm nay không chỉ là thời gian để tưởng nhớ mốc son hào hùng của dân tộc mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn thấy sự đổi mới và phát triển của đất nước. Trong bối cảnh này, nhiều gia đình lựa chọn quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn ngon thay vì đi du lịch xa.

Việc “đổi mới” trong ẩm thực với những công thức quen thuộc nhưng mang lại hương vị lạ miệng là một ý tưởng tuyệt vời. Một gợi ý thú vị là kết hợp giữa dưỡng nhan, táo tàu với nho khô California để tạo ra món chè thanh mát, bổ dưỡng cho sức khỏe, khiến cả nhà thích thú trong những ngày lễ.

Mô tả món ăn: Món chè thanh mát giải nhiệt được kết hợp thêm Nho khô thật nhiều dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Vị ngọt thanh của các loại trái cây khô kết hợp cùng nhau tạo nên vị thuốc làm đẹp trong nhân gian.

Description of food: This cool and refreshing sweet soup is combined with raisins which are very nutritious and very good for health. The sweetness of dried fruits combined together creates a beauty medicine in the human world.

Phát triển bởi: Chef Trần Hồ Nhựt Linh

Thời gian chuẩn bị/ Preparing Time: 15 phút

Thời gian nướng/ Baking time: 45 phút

Thời gian hoàn thành/ finish time: 60 phút

Loại nho khô/ raisin type: California raisin

Phần ăn/ portion: 1

Loại món ăn/ Type of dish: Dessert

Nguyên liệu:

● Hạt sen tươi / Fresh lotus seed 50 gr

● Nho khô / Raisin 50 gr

● Nhãn khô / Dry longan 50 gr

● Đường phèn / Rock sugar 100 gr

● Lá dứa/ Pandan leaf 50 gr

● Rong sụn biển / Seaweed 10 gr

● Táo tàu/ Red China apple 50 gr

Phương pháp chế biến:

- Ngâm nhãn khô, nho khô cho nở, táo tàu

Soak dried longan, raisins, jujube to soft.

- Rửa sạch rong biển và ngâm nở

Wash the seaweed and soak it

- Rửa sạch hạt sen và nấu chín mềm cùng với 1,5 lít nước. Sau đó cho nhãn và nho khô, lá dứa vào tiếp tục nấu sôi. Tiếp tục cho đường vào cho đến khi tan.

Wash lotus seeds and cook in 1,5 l water until soft. Then add longan, raisins, and pandan leaves and continue to boil. Continue adding rock sugar until dissolved

- Ngon hơn khi dùng lạnh.

It tastes better when served cold.

Nho khô California là sản phẩm nổi tiếng toàn cầu với chất lượng vượt trội. Được coi là “thực phẩm an toàn nhất,” nho khô California không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Để khám phá thêm và tìm hiểu hàng trăm công thức nấu ăn sáng tạo với nho khô California, hãy truy cập trang web https://calraisins-vietnam.org/.