Công nghiệp phụ trợ dệt may – da giày: Động lực mới từ triển lãm quốc tế VTG 2025

TPO - Hơn 400 doanh nghiệp từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại triển lãm quốc tế về máy móc, nguyên liệu ngành dệt may – da giày đã giới thiệu công nghệ tự động hóa, số hóa và phát triển xanh, khẳng định vai trò trung tâm của công nghiệp phụ trợ trong chuỗi giá trị xuất khẩu.

Thúc đẩy sản xuất từ nền tảng phụ trợ

Ngày 15/10, Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về máy móc công nghiệp dệt may Việt Nam (VTG 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TPHCM). Sự kiện do Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad tổ chức, diễn ra đến hết ngày 17/10.

VTG 2025 được xem là một trong những sự kiện thương mại thường niên lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam. Năm nay, triển lãm được tổ chức song song với Triển lãm Quốc tế Phụ liệu Dệt may Việt Nam, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất và Nhuộm Việt Nam và Triển lãm Quốc tế Máy móc và Vật liệu Da giày Việt Nam. Tổng quy mô trưng bày đạt 15.000m², với hơn 400 doanh nghiệp, 750 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan… tham gia.

Các doanh nghiệp mang đến những giải pháp tự động hóa, số hóa nhà máy và sản xuất thân thiện môi trường, hướng đến việc hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và chuyển đổi số.

Nhiều sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường được các doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Uyên Phương

Ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 30,7 tỷ USD và dự kiến đạt 48 tỷ USD cả năm nếu duy trì nhịp tăng trưởng hiện nay. “Triển lãm VTG 2025 là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ mới, hợp tác với đối tác quốc tế, từ đó tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm” - ông Tùng nói.

Tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp phụ trợ như Thanh Tin tech, Webest, Regen-Tech, Fengqiang, Sankei, Super Dry… giới thiệu các thiết bị kiểm tra, phụ kiện may mặc, vật liệu nhuộm và các loại vải chức năng tiên tiến. Các sản phẩm như vải bền, hàng dệt co giãn, thuốc nhuộm tiết kiệm nước thể hiện xu hướng sản xuất xanh, góp phần hình thành chuỗi công nghiệp phụ trợ bền vững cho ngành dệt may Việt Nam.

Các đại biểu nghe giới thiệu về công nghệ mới trong sản xuất da giày

Tăng tốc chuyển đổi xanh, củng cố chuỗi cung ứng

Song song với dệt may, ngành da giày Việt Nam cũng khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Theo Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 27,04 tỷ USD, tăng 11,45% so với năm trước; dự kiến tăng thêm 10% trong năm 2025.

Tại Triển lãm Quốc tế Máy móc và Vật liệu Da giày Việt Nam (VFM 2025), nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước đã giới thiệu các máy dập khuôn khí nén tự động, dây chuyền sản xuất da nhân tạo và vật liệu tái chế sinh học. Những giải pháp này giúp nâng cao năng suất, độ chính xác và tính bền vững trong sản xuất giày dép, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nhập khẩu phụ liệu.

Theo các chuyên gia, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Điều đó cho thấy Việt Nam là thị trường đang có nhu cầu thiết yếu về tính bền vững, tái chế và chuỗi cung ứng. Đối với Việt Nam – một quốc gia vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô và hệ thống chất thải phân mảnh. Vì vậy sự chuyển đổi này vừa là thách thức vừa là cơ hội.

Phó Tổng Giám đốc Vinexad Phạm Đăng Khánh cho biết, triển lãm năm nay còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề kéo dài 3 ngày, tập trung vào chủ đề tính tuần hoàn, chức năng và bền vững. Các phiên thảo luận sẽ khám phá các giải pháp đổi mới như xây dựng chuỗi cung ứng dệt may xanh, sản xuất đế giày từ vật liệu tái chế và các phương pháp sản xuất ít carbon. Để tìm hiểu xu hướng toàn cầu và thách thức trong nước, các hội thảo này nhằm cung cấp cho người tham dự những kiến thức giá trị và chiến lược hữu ích để thúc đẩy ngành dệt may, may mặc và da giày của Việt Nam hướng tới một tương lai xanh hơn và cạnh tranh hơn.

“Chuyển đổi xanh đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. VTG 2025 giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt công nghệ, tìm hiểu xu hướng toàn cầu và từng bước xây dựng chuỗi cung ứng xanh” - ông Khánh chia sẻ.

Triển lãm công nghiệp ngành may mặc, da giày 2025 góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp phụ trợ và đơn vị nghiên cứu. Sự kiện không chỉ là điểm hẹn giao thương quốc tế, mà còn là nền tảng để công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển toàn diện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu “Made in Vietnam” trong chuỗi giá trị toàn cầu.