Công nghệ giúp người Việt tiếp cận kho kim cương khổng lồ, giá rẻ

PV

Thay vì phải mất hàng triệu năm và khai thác cực vất vả, giờ đây, với sự phát triển của công nghệ đỉnh cao chỉ mất một tháng kim cương nuôi cấy thành phẩm đạt chuẩn quốc tế đã ra lò đến tay người tiêu dùng trên toàn cầu.

Trong những năm gần đây, ngành trang sức toàn cầu đang chứng kiến một bước ngoặt mang tính cách mạng với sự lên ngôi mạnh mẽ của kim cương nuôi cấy - biểu tượng mới cho công nghệ, bền vững và minh bạch.

labdiamond-viet-nam-7-min.jpg
Khoa học công nghệ đỉnh cao đã tạo ra những viên kim cương thượng hạng, đủ tiêu chuẩn để chế tác trang sức.

Theo ông Nguyễn Công Minh - CEO Lab Damond Việt Nam, Hà Nội, tổng giá trị thị trường toàn cầu của kim cương nuôi cấy năm 2023 đạt khoảng 22,79 tỷ USD và được dự báo sẽ bùng nổ lên 74,45 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm vào khoảng 14,11%. Một số nghiên cứu khác còn đánh giá rằng con số này có thể đạt tới 34,06 tỷ USD vào năm 2030.

Sự tăng trưởng ấn tượng này được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: Giá thành hợp lý hơn so với kim cương khai thác, nguồn gốc minh bạch - đặc biệt loại bỏ nguy cơ “kim cương xung đột”, khả năng cá nhân hóa cao nhờ công nghệ hiện đại.

labdiamond-viet-nam-5-min.jpg
Kim cương nuôi cấy thu hút khách hàng trẻ bởi giá cả hợp lý và thỏa mãn xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.

Đáng chú ý, thế hệ trẻ - đặc biệt là Millennials và Gen Z - đang ngày càng ưu ái kim cương nuôi cấy. Khảo sát gần đây cho thấy hơn 70% khách hàng trong nhóm này sẵn sàng lựa chọn kim cương nuôi cấy thay vì khai thác, bởi tính thân thiện với môi trường và giá trị đạo đức.

Về sản lượng, năm 2020 thế giới đã sản xuất khoảng 6-7 triệu carat kim cương chất lượng trang sức nuôi cấy, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 3 triệu carat, Ấn Độ 1,5 triệu carat và Hoa Kỳ gần 1 triệu carat. Công nghệ CVD hiện đại đã giúp tạo ra những viên kim cương đạt tới hơn 75 carat, thậm chí cùng với công nghệ HPHT, kích thước có thể vượt trên 100 carat.

Tại Việt Nam, Lab Diamond Việt Nam - labdiamond.vn là một trong những đơn vị tiên phong mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm kim cương nuôi cấy đạt chuẩn quốc tế, được kiểm định bởi các tổ chức uy tín như GIA và IGI.

labdiamond-viet-nam-17-min.jpg
Xu hướng sử dụng kim cương nuôi cấy đang tạo ra cơn sốt trong làng trang sức toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến sản phẩm, Lab Diamond Việt Nam xác định rõ sứ mệnh lan tỏa xu hướng tiêu dùng nhân văn và bền vững. Thông điệp xuyên suốt mà Lab Diamond Việt Nam gửi gắm là mang đến cơ hội sở hữu kim cương thật - đẹp, bền, minh bạch - cho mọi khách hàng Việt Nam, với chi phí hợp lý và giá trị vượt thời gian. Mỗi viên kim cương nuôi cấy không chỉ là món trang sức tinh tế, mà còn là lời khẳng định về phong cách sống xanh, nhân văn và hội nhập xu hướng toàn cầu.

Ứng dụng công nghệ đã làm thay đổi toàn diện ngành trang sức, từ sản xuất đến nhận thức tiêu dùng. Kim cương nuôi cấy không đơn thuần là sản phẩm thay thế, mà đang trở thành biểu tượng mới của giá trị nhân văn, bền vững và hiện đại. Với thị trường đầy triển vọng cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ thế hệ trẻ, xu hướng này hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trong những năm tới.

PV
#kim cương nuôi cấy #kim cương chất lượng cao #kim cương thượng hạng #ngành trang sức #kim cương giá rẻ

