Công an vượt suối, lội bùn giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân ở huyện Mường Tè và Than Uyên (Lai Châu). Lũ to gây ngập nhà, thiệt hại tài sản của nhiều hộ dân. Lực lượng công an tỉnh Lai Châu đã nỗ lực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của thiên tai.

Hân Nguyễn - Vàng Hạnh