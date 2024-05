THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Đức đề xuất áp đặt vùng cấm bay ở miền Tây Ukraine

TPO - Trang tin Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) của Đức cho biết các nhà lập pháp từ cả liên minh cầm quyền và phe đối lập nước này đều ủng hộ ý tưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp đặt vùng cấm bay ở miền Tây Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.

Theo FAZ, Chánh văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Nico Lange đã đề xuất NATO nên kích hoạt hệ thống phòng không từ Ba Lan và Romania, bắn hạ tên lửa Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự của Ukraine. Theo ông Lange, điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra một vùng an toàn rộng 70 km ở biên giới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, đồng thời cho phép Kiev tái triển khai các hệ thống phòng không vốn đang thiếu hụt, từ phía Tây đất nước tới tiền tuyến.

Điện Kremlin lên tiếng về nguyên nhân thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày 12/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov làm bộ trưởng quốc phòng Nga để thay thế ông Sergey Shoigu, theo đài RT. Trong khi đó, ông Shoigu được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã giải thích quyết định của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong việc thăng chức một quan chức dân sự lên vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng đất nước là do nhu cầu đón nhận sự đổi mới.

FBI lo nguy cơ khủng bố ở Mỹ, tương tự ở Moscow. FBI và các quan chức cấp cao Mỹ liên tục cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại nước này tương tự vụ ở Moscow, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông ngày càng phức tạp. Chỉ trong cuối tuần qua, ít nhất ba giáo đường Do Thái và một bảo tàng ở bang New York đã bị dọa đánh bom dù phía cảnh sát cho rằng không có trường hợp nào đáng tin cậy, theo hãng tin AP. Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết các quan chức bang này đang “tích cực theo dõi” những địa điểm đã bị đe dọa.

Hai bệnh viện ở thủ đô Ấn Độ bị đe dọa đánh bom. Hai bệnh viện ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ là Burari và Sanjay Gandhi đã nhận được thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom. Hiện cảnh sát thủ đô đang tiến hành điều tra. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi gần 100 trường ở nội vùng thủ đô Delhi cũng nhận được thư điện tử dọa đánh bom, buộc ban giám hiệu các trường phải sơ tán học sinh về nhà.

Liên Hợp Quốc đóng cửa văn phòng tại Jerusalem. Tại Jerusalem, Liên Hợp Quốc đã phải cho đóng cửa tạm thời trụ sở chính của Cơ quan cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) từ hôm 9/5, do bị các đối tượng cực đoan tấn công. Theo thông báo, trụ sở trên sẽ được đóng cửa cho đến khi nào có lực lượng an ninh tăng cường.

Israel không kích Dải Gaza. Ngày 12/5, quân đội Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công liên tiếp nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza sau khi đã gia hạn lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố Rafah ở phía Nam. Trước tình hình chiến sự leo thang, Liên Hợp Quốc tiếp tục cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo tồi tệ hơn tại đây.

Thái Lan tăng cường bảo vệ khu vực biên giới giáp với Myanmar. Thái Lan đang khẩn trương siết chặt kiểm soát an ninh tại các khu vực biên giới giáp với Myanmar, một mặt đảm bảo an ninh quốc gia, một mặt tích cực hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo trong bối cảnh xung đột tại Myanmar vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin có khả năng sẽ đóng cửa biên giới với Myanmar để đảm bảo an ninh quốc gia.

Nga tố Ukraine "tấn công khủng bố" Belgorod, toà nhà 10 tầng sụp đổ. Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Kiev tiến hành một “cuộc tấn công khủng bố” xuyên biên giới vào các tòa nhà dân cư ở thành phố Belgorod, Nga bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo Tochka-U, cũng như tên lửa được bắn bởi hệ thống phóng Olkha và Vampire. Cũng theo bộ này, 6 tên lửa Tochka-U thời Liên Xô, 4 tên lửa Vampire và 2 tên lửa Olkha đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn.

Jordan khởi động tập trận đa quốc gia "Eager Lion". Quân đội Jordan ngày 12/5 thông báo bắt đầu khởi động cuộc tập trận “Eager Lion”, với sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân từ 33 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh. Người phát ngôn quân đội Jordan - Đại tá Mustafa al-Hiyari - cho biết cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 23/5, bao gồm các khoa mục huấn luyện chống khủng bố và phòng không.