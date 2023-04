Công an vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên tự vẫn nghi do bạo lực học đường

TPO - Trước thông tin về sự việc một nữ sinh lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do bạo lực học đường, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tối 18/4, GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Hai ngày nay, cơ quan Công an đã làm việc với trường chuyên Đại học Vinh liên quan đến sự việc nữ sinh N.T.Y.N (học sinh lớp 10A15, trường THPT chuyên Đại học Vinh) tự tử vào tối 15/4. “Có những công việc ngoài khả năng của nhà trường và để khách quan, nhà trường đã mời cơ quan chức năng vào cuộc để minh bạch thông tin và có kết quả sớm”, GS.TS Nguyễn Huy Bằng cho hay. Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định, nhà trường sẽ cho kiểm tra, rà soát có hay không tình trạng bạo lực học đường để chấn chỉnh; đồng thời tiếp tục thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu N. “Việc mất con là một tổn thất cực kỳ lớn. Chúng tôi cũng sẽ chờ xem gia đình cháu N. có những yêu cầu gì thì trường sẽ phối hợp để triển khai. Đối với công tác chủ nhiệm, sinh hoạt, giảng dạy, quản lý người học, chúng tôi sẽ cho rà soát không riêng gì lớp nữ sinh N. mà toàn bộ trường”, người đứng đầu Trường Đại học Vinh nói. Theo GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Trường ĐH Vinh đã yêu cầu lãnh đạo trường THPT chuyên Đại học Vinh làm báo cáo tường trình đầy đủ và sẽ được thẩm định đúng quy định. Bên cạnh đó sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể có hiện tượng không đảm bảo điều kiện an toàn cho các em học để chuyển lớp hay không, hay là vì các lý do khác mới chuyển lớp. Vấn đề này mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên nhà trường sẽ có trách nhiệm làm rõ và công bằng. Cũng theo vị Hiệu trưởng này, học kỳ vừa qua, Trường THPT chuyên Đại học Vinh không có hiện tượng đánh nhau ở trong trường. "Mấy ngày qua trên mạng xã hội đưa clip nữ sinh đánh nhau và cho rằng liên quan đến vụ nữ sinh N. Tuy nhiên, qua xác minh, xem hình ảnh, bối cảnh cũng như những em học sinh có mặt trong clip đó khẳng định không phải xảy ra ở trường chúng tôi", GS.TS Nguyễn Huy Bằng nói. Như đã đưa tin, nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Đại học Vinh) tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng. Ngày xảy ra sự việc, mẹ nữ sinh vắng nhà, còn bố đi công tác xa. Thu Hiền