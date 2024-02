Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý vi phạm trong đêm giao thừa

TPO - Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đêm giao thừa.

Vào khoảng 21h5, tại khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà, tổ tuần tra kiểm soát Công an phường 1 đã phát hiện đối tượng T.D.A. (SN 1992, trú tại phường 1, TP Đông Hà) đang có hành vi sử dụng các loại pháo trái phép. Tại trụ sở Công an, T.D.A thừa nhận hành vi vi phạm của mình, và khai nhận số pháo trên là pháo hoa nổ (loại 36 ống/hộp). Cơ quan Công an yêu cầu mọi người dân cần tuân thủ pháp luật, không sử dụng pháo nổ trái phép nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Vĩnh Linh, Công an huyện đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tập trung tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ về trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Từ 21 -22h tối 9/2, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã phát hiện và lập biên bản 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.