Công an Hà Nội cảnh báo việc chia sẻ lịch trình của gia đình dịp nghỉ lễ

TPO - Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, trong thời gian này tội phạm trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động. Do đó, Công an TP Hà Nội có cảnh báo về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để người dân nắm được và chủ động phòng ngừa.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp là quan sát địa điểm trong nhà, ngoài đường, lợi dụng sự sơ hở, sơ suất của người có tài sản nhưng chủ quan không khóa cửa hoặc để xe trước cửa nhà, trước cửa phòng trọ...

Sau đó, các đối tượng trèo qua cột điện, cây cối... vào nhà qua đường ban công, cửa sổ. Với thủ đoạn đột nhập trộm cắp tài sản này, các đối tượng thường hoạt động từ 2 người trở lên (1 cảnh giới, 1 đột nhập); thời gian từ 1 giờ đến 4 giờ sáng.

Đối với thủ đoạn trộm cắp xe máy, các đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân như không khóa xe, không có người trông giữ, thậm chí quên chìa khóa, quên vé xe ở trên xe...

Thường các đối tượng đi từ 2 người trở lên, có thể đi bộ hoặc đi xe máy chở nhau. Sau khi lấy được xe, chúng nhanh chóng tẩu thoát, đến nơi vắng người, tháo bỏ biển số hoặc gắn biển giả. Có trường hợp khi bị chủ xe phát hiện đuổi bắt, đối tượng còn chống trả lại để thoát thân.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng cảnh báo thêm về một số thủ đoạn trộm cắp khác như giả danh người mua hàng, nhân viên các công ty làm dịch vụ vận chuyển đồ đạc, lợi dụng việc chủ nhà đi vắng hoặc chủ quán sơ hở, không quan sát, để trộm cắp điện thoại, tiền bán hàng, hàng hóa và những đồ vật có giá trị khác...

Không chia sẻ lịch trình của gia đình lên mạng xã hội

Để người dân chủ động phòng ngừa, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra an toàn tất cả các cửa trước khi đi ngủ, đi làm, đi chơi xa. Luôn đảm bảo chắc chắn đã đóng cửa, khóa cửa, gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa ban công, sân thượng... Không cất giữ tiền bạc, tài sản có giá trị lớn trong nhà khi thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn tài sản.

Chú ý xây dựng tường, rào ngăn việc các đối tượng trộm cắp leo trèo từ cây xanh, trụ điện gần nhà để đột nhập. Chú ý phát hiện và theo dõi các đối tượng lạ mặt xuất hiện, có biểu hiện nghi vấn trong khu dân cư. Lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông báo động. Giữ mối quan hệ thân thiết với hàng xóm, những người xung quanh, đồng thời nhờ coi hộ khi vắng nhà, khi đi du lịch… Tuyệt đối không chia sẻ lịch trình của bản thân và gia đình lên trên mạng xã hội.

Khi để xe ở nơi công cộng cần có người trông giữ, để ở nơi dễ quan sát, cho xe vào trong nhà, đóng cửa ra vào và luôn khóa xe cẩn thận. Không để xe nơi vỉa hè, lòng đường, dù chỉ rời xe một vài phút. Không mua bán, cầm cố xe không rõ nguồn gốc, không có đăng ký xe hoặc xe không chính chủ. Không để giấy tờ xe và giấy tờ khác trong cốp xe (hộc đựng đồ của xe)...

Đối với các khu nhà cho thuê trọ, chủ nhà phải nắm rõ thông tin, lưu trữ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người đến thuê nhà trọ, phòng cho thuê và trình báo với Công an phường để quản lý, không để đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần thông tin, tố giác tội phạm với công an địa phương để xử lý.

Đối với các cơ sở kinh doanh nên bố trí người bảo vệ vào buổi trưa, lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh cửa hàng và lối ra, vào cửa hàng...

Công an thành phố khuyến cáo người dân không nên một mình giằng co, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, tránh trường hợp đối tượng manh động gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Khi phát hiện có trộm, người dân cần bình tĩnh tìm biện pháp để báo cơ quan công an, người thân, hàng xóm hỗ trợ từ bên ngoài.