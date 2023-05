Con gái diễn viên Bình Minh giành 3 huy chương bơi lội tại Thái Lan

TPO - An Nhiên, con gái út 11 tuổi của Bình Minh, giành ba huy chương đồng khi tham dự giải thể thao cùng các vận động viên nhí khu vực châu Á diễn ra tại Thái Lan.

Con gái của vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ sang Thái Lan ngày 1/5. An Nhiên sang xứ chùa Vàng thi giải FOBISIA dành cho học sinh đang theo học cùng hệ thống trường quốc tế của Anh.

"Ban tổ chức ra luật thí sinh không mang điện thoại, tập trung 100% cùng đội tuyển. Bố mẹ không đi cùng, ở khách sạn cùng con, chỉ cổ vũ lúc thi như khán giả bình thường", Anh Thơ chia sẻ.

An Như năm nay 11 tuổi, thừa hưởng vóc dáng cao gầy của cha. Cô bé tranh tài cùng nhiều vận động viên cùng độ tuổi từ các quốc gia châu Á, gồm chủ nhà Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...

Sau ba phần thi, An Như giành hai huy chương đồng nội dung bơi cá nhân (bơi bướm, ngửa, sải, ếch), một huy chương nội dung bơi tiếp sức. Do thời tiết không thuận lợi, các nội dung thi đấu khác thuộc khuôn khổ FOBISIA như điền kinh, Standing Triple Jump, T-ball dời sang ngày 3-4/5.

FOBISIA (The Federation of British International Schools in Asia - Hiệp hội các trường quốc tế Anh tại châu Á) tổ chức từ năm 1988. Sau thời gian dịch bệnh, sân chơi mới trở lại.

Anh Thơ cho biết cả nhà sang Thái Lan cổ vũ con gái. Bay sau con gái hai tiếng, cả nhà chỉ gặp ở sân bay, sau đó tạm chia tay con, chờ đến giờ để cổ vũ con gái thi đấu.

Bình Minh nói anh thấy may mắn khi cuộc thi tổ chức đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 của Việt Nam nên cả nhà sắp xếp được thời gian sang nước ngoài ủng hộ con gái thi đấu, tranh thủ du lịch.

Trong loạt ảnh gia đình, con gái lớn An Nhiên (cùng cha mẹ sang Thái Lan cổ vũ con gái) cao phổng phao, hơn 1,7 m. Cô bé thừa hưởng chiều cao của bố, nhiều khả năng cao bằng Bình Minh vì chỉ mới 14 tuổi.

Bình Minh sinh năm 1981, anh xuất thân với vai trò người mẫu và là một trong những siêu mẫu nam đình đám của Việt Nam những năm 2000. Anh sau đó lấn sân sang diễn xuất, xuất hiện trong các phim Mười, Cô gái xấu xí, Cô dâu đại chiến... Anh giành giải Mai vàng 2011 hạng mục Nam diễn viên chính được yêu thích nhất qua vai Chí Cùa trong Vật chứng mong manh.

Năm 2008, Bình Minh kết hôn cùng doanh nhân Anh Thơ. Vượt qua nhiều bàn tán của dư luận, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ chung sống hơn một thập kỷ, có hai con chung An Như, An Nhiên.