First Republic Bank của Mỹ phá sản, khách ồ ạt rút hơn 100 tỷ USD

TPO - First Republic Bank chính thức phá sản sau nhiều tháng duy trì rệu rã, đơn vị tiếp quản là JPMorgan - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất nước Mỹ. Bộ Tài chính sau đó phải lên tiếng trấn an người dân vì đây là ngân hàng thứ ba ở Mỹ trong năm sụp đổ.

Theo CNBC, Ngân hàng JPMorgan - một trong những công ty tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới, có trụ sở ở New York, Mỹ - tiếp quản First Republic Bank ngày 1/5. Ngân hàng chính thức phá sản sau nỗ lực duy trì tồn tại bất thành.

"JPMorgan tiếp nhận mọi khoản tiền gửi, bao gồm khoản tiền không được bảo hiểm, về cơ bản là mọi tài sản của First Republic Bank", theo thông báo của Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California, Mỹ (FDIC).

Theo báo cáo, 84 văn phòng của First Republic Bank tại 8 tiểu bang Mỹ mở cửa trở lại làm việc bình thường với tư cách là chi nhánh của JPMorgan Chase Bank.

"Tất cả những người gửi tiền trong Ngân hàng First Republic được quy đổi thành người gửi tiền của Ngân hàng JPMorgan Chase. Hiệp hội quốc gia có toàn quyền tiếp quản tài khoản gửi tiền của họ", tuyên bố viết.

Jamie Dimon - Giám đốc điều hành của JPMorgan - cho biết, việc mua lại ngân hàng mang lại lợi ích cho cổ đông, thúc đẩy chiến lược làm giàu của công ty.

Sau khi Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California tiếp quản First Republic Bank, Bộ tài chính Mỹ lên tiếng trấn an người dân về hệ thống tài chính.

"Hệ thống ngân hàng vẫn lành mạnh và linh hoạt. Người Mỹ nên cảm thấy tin tưởng vào sự an toàn của tiền gửi. Chức năng thiết yếu của hệ thống ngân hàng là cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp và gia đình", người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Đây là vụ ngân hàng phá sản lớn thứ ba ở Mỹ, sau khi Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) sụp đổ vào tháng 3. CNBC đưa tin First Republic Bank trở thành mắt xích yếu nhất trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ sau khi SVB phá sản.

Giống SVB, First Republic Bank phục vụ cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Ngân hàng tập trung phục vụ người Mỹ sống ven biển, thu hút khách hàng bằng các khoản thế chấp lãi suất thấp để đổi lấy việc gửi tiền mặt cho ngân hàng.

Mô hình này bị phá vỡ sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Khách hàng của First Republic Bank ồ ạt rút hơn 100 tỷ USD tiền gửi, theo báo cáo tài chính ngày 24/4. Lý do là các tổ chức có tỷ lệ tiền gửi không được bảo hiểm cảm thấy rủi ro, sợ mất tiền. Tính đến cuối tháng 4, cổ phiếu của First Republic Bank giảm đến 97% kể từ đầu năm.