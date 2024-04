Con đường giữa cánh đồng vàng ruộm ở Vũng Tàu, đẹp như phim hoạt hình Nhật Bản

Con đường nhựa băng giữa cánh đồng lúa vàng ruộm, trải dài tít tắp tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thu hút rất đông người dân và du khách tìm tới chụp ảnh.

Những ngày gần đây, con đường nhựa băng giữa cánh đồng lúa vàng ruộm, trải dài tít tắp tại xã An Nhứt gây sốt trên mạng xã hội. Khung cảnh này được ví von như phong cảnh trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, nhanh chóng thu hút người dân và du khách khắp nơi tìm tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Woai Nguyễn (29 tuổi), một bạn trẻ mê nhiếp ảnh tại TP.HCM đã tìm tới cánh đồng xã An Nhứt 5 lần liên tiếp trong tuần cuối cùng của tháng 3, để ngắm trọn khung cảnh lúc bình minh, trưa nắng tới hoàng hôn.

"Ngay khi xem được video ngắn về đồng lúa vàng ruộm này mình đã xách xe, ba lô lên đường. Khu vực cánh đồng nằm ngay cầu An Nhứt, cách TP.HCM chỉ hơn 80km, tương đương 1h15 phút lái xe", Woai Nguyễn chia sẻ.

Đến nơi khi mặt trời vừa ló rạng, chàng trai được ngắm cánh đồng bát ngát như lấp lánh trong nắng sớm, hương lúa thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng, yên bình. Thỉnh thoảng, anh gặp những người nông dân đi thăm đồng. Họ giản dị, mộc mạc và rất mến khách.

"Hình ảnh con đường nhựa băng giữa cánh đồng làm mình liên tưởng tới những bộ truyện tranh, phim hoạt hình Nhật Bản. Khung cảnh vừa gần gũi vừa nên thơ, khiến mình cảm thấy tự hào về vẻ đẹp đất nước", Woai Nguyễn chia sẻ. Bộ ảnh của chàng trai nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Theo Woai, tới chiều 29/3, người dân bắt đầu thu hoạch lúa chín. "Nhiều bạn trẻ tới muộn sẽ tiếc nuối khi không thể check-in với cánh đồng lúc đẹp nhất. Tuy nhiên chỉ vài tháng nữa thôi, cảnh tượng ấy sẽ lại hiện ra", Woai cho biết.

Lê Nguyên (Bà Rịa Vũng Tàu), một bạn trẻ mê nhiếp ảnh và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương cũng có bộ ảnh gây sốt tại cánh đồng An Nhứt. Theo chia sẻ của Nguyên, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, nhất là trồng lúa. Những năm gần đây, giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng để phục vụ bà con phát triển nông nghiệp. Được biết, con đường nhựa băng qua cánh đồng lúa ở xã An Nhứt, huyện Long Điền dài 2,3km, tổng chi phí 10,3 tỷ đồng, vừa hoàn thành trước Tết. Mặt đường rộng 5m men theo con mương thủy lợi nối từ quốc lộ 55 sang đường trục chạy qua xã Tam Phước.

Du khách tới thăm cánh đồng An Nhứt có thể kết hợp trải nghiệm khu chợ ẩm thực quê An Nhứt cách đó 2km. Khu chợ này cũng "làm mưa làm gió" suốt thời gian qua vì sự mộc mạc nhưng độc đáo. Nơi đây bán những món ăn dân dã mang đậm hương vị địa phương như: bánh hỏi An Nhứt, bánh khọt, bánh cuốn, hột vịt lộn, cá viên chiên, bắp, khoai nướng cùng các loại hải sản tươi… do chính người dân địa phương chế biến. Mô hình này góp phần tạo điều kiện sinh kế cho người dân, là một hướng phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/con-duong-giua-canh-dong-vang-ruom-o-vung-tau-dep-nhu-phim-hoat-hinh-nhat-ban-2265065.html