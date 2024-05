TPHCM đón mưa to vào chiều nay

TPO - Khu vực Nam bộ đang bước vào mùa mưa, xâm nhập mặn trên hệ thống các sông miền Đông và miền Tây Nam bộ đều có xu hướng giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực miền Tây Nam Bộ chiều và đêm nay ngày 21/5 sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trên địa bàn TPHCM vùng mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét. Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét,...

Dự báo từ ngày 22-24/5, khu vực vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); sau mưa giảm và có thể chỉ xuất hiện ở vài nơi. Đến khoảng ngày 28/5 trở đi mưa khả năng có xu hướng gia tăng dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại miền Tây Nam bộ phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi cao hơn.

Bên cạnh đó, mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu (An Giang) là 1,45m, tại Châu Đốc (An Giang) là 1,65m, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ khoảng 0,25-0,30m.

Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu từ ngày 21/5-30/5 dao động ở mức trung bình, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 3,60-3,80m, thời gian xuất hiện đỉnh triều chủ yếu diễn ra vào khoảng 3 đến 5 giờ và 11 đến 14 giờ hằng ngày.

Mực nước thủy triều phía biển tây (trạm Rạch Giá) từ ngày 11/5-20/5 dao động ở mức trung bình và có xu hướng tăng về cuối thời kỳ, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 0,25- 0,35m, thời gian xuất hiện trong khoảng 20 đến 23 giờ hằng ngày.

Chiều sâu ranh giới mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: phạm vi xâm nhập mặn 90-120km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: phạm vi xâm nhập mặn 40-44km; sông Hàm Luông: phạm vi xâm nhập mặn 45-48km; sông Cổ Chiên: phạm vi xâm nhập mặn 30-33km; sông Hậu: phạm vi xâm nhập mặn 30-32km; sông Cái Lớn: phạm vi xâm nhập mặn 35-42km.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 5/2024, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế giảm dần.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình xâm nhập mặn trên khu vực TPHCM (từ ngày 21/5 đến ngày 30/5), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong tuần tới, độ mặn tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng giảm nhanh đến cuối tuần. Độ mặn 4‰ có thể xâm nhập vào sâu nhất cách cửa sông khoảng 45-50km.