Kinh tế

Cổ phiếu tăng vọt vì chủ tịch muốn bán vốn công ty

Việt Linh
TPO - Hôm nay (3/9), thị trường chứng khoán giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index giằng co trong sắc đỏ. Trong khi đó, nhóm bất động sản gây chú ý với loạt cổ phiếu tăng trần.

Dù HoSE ghi nhận hơn 200 cổ phiếu tăng giá, gần gấp đôi số mã điều chỉnh, nhưng VN-Index vẫn không thoát áp lực điều chỉnh đến từ nhóm vốn hóa lớn.

VCB gây ảnh hưởng tiêu cực nhất, theo sau là nhóm Vingroup với VIC, VHM. Các mã ngân hàng VPB, CTG, ACB, HDB… gây thêm áp lực. Rổ VN30 cũng ghi nhận áp đảo sắc đỏ, với 15 cổ phiếu điều chỉnh.

Trong khi đó, dòng tiền chảy mạnh về nhóm bất động sản, thép, đẩy cổ phiếu tăng giá. Các mã bất động sản DIG, PDR, DXS, CII tăng trần, trong đó PDR thanh khoản tăng mạnh, với gần 56 triệu cổ phiếu sang tay. Khối lượng giao dịch tăng gấp hơn 2 lần phiên trước đó.

screenshot-2025-09-03-161913.png
Chỉ trong 1 tháng qua, PDR tăng hơn 40%.

Chỉ trong 1 tháng qua, PDR tăng hơn 40%. Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu (hơn 9% vốn công ty), kể từ ngày 5/9. Thời gian giao dịch dự kiến trong vòng 1 tháng, theo phương thức thỏa thuận.

Với DIG, cổ phiếu tăng trần sau khi doanh nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh so với báo cáo tự lập trước đó,

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 28 tỷ đồng, cao gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, báo cáo tự lập trước đó chỉ ghi nhận 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc nửa đầu năm, công ty mới đạt 5,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với sự hậu thuẫn của dòng tiền, cổ phiếu thép đồng loạt tăng giá, NKG, HSG tăng trần. HPG bùng nổ về thanh khoản với hơn 119 triệu cổ phiếu giao dịch, giá trị hơn 3.350 tỷ đồng, giữ vị trí cao nhất toàn sàn. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ với HPG, với việc bán ròng mạnh gần 950 tỷ đồng - giá trị lớn nhất phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,91 điểm (0,05%) xuống 1.681,3 điểm. HNX-Index tăng 2,72 điểm (0,97%) đạt 282,7 điểm, UPCoM-Index tăng 0,05 điểm (0,05%) lên 111,05 điểm. Thanh khoản sụt giảm, với giá trị giao dịch HoSE hơn 37.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.900 tỷ đồng, tâm điểm là HPG, VPB, FPT, MSN, MWG…'

Việt Linh
#PDR #bất động sản #cổ phiếu tăng #chủ tịch bán vốn #thị trường chứng khoán #DIG #thép

