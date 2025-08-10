Có nên cấm xe khách giường nằm?

TPO - Mới đây, có một số ý kiến đề xuất siết chặt quản lý, thậm chí cấm xe khách giường nằm để giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đề xuất này gặp phải không ít ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng tai nạn là do con người, chứ xe không có tội.

Mới đây, tại hội nghị của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an trao đổi với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ, có ý kiến cho rằng xe khách giường nằm không còn an toàn, bởi loại xe này bản chất là xe hoán cải; đề xuất cần cấm xe khách giường nằm theo lộ trình, để hạn chế tai nạn giao thông (TNGT).

Liên quan đến đề xuất cấm xe khách giường nằm, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) - cho biết, các xe giường nằm được phép lưu thông đều đã đăng ký, kiểm định theo đúng quy định về an toàn kỹ thuật và môi trường.

Một xe khách giường nằm 2 tầng chạy cung đường Hà Nội - Hà Giang, ảnh minh họa. Ảnh: Lộc Liên.

Đối với việc hoán cải của xe khách giường nằm, ông Quyền cho rằng việc này chỉ liên quan đến nội thất, và việc hoán cải đều phải được thiết kế, phê duyệt, thi công đúng quy trình và quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thì xe mới đủ điều kiện được phép lưu thông.

Nói về nguyên nhân của các vụ TNGT liên quan đến xe khách giường nằm, Chủ tịch VATA cho rằng, tai nạn không nằm ở kết cấu xe mà chủ yếu là do con người. Chẳng hạn như nhà xe sử dụng lốp quá hạn, thiếu kiểm tra bảo dưỡng hay không tuân thủ quy định vận hành về hoạt động kinh doanh, phù hiệu xe...

“Việc đổ lỗi tai nạn giao thông hoàn toàn cho xe khách giường nằm là chưa khách quan và chưa đúng cơ sở pháp lý”, ông Quyền nói.

Ông Đỗ Văn Bằng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội - phân tích, theo thống kê, 97% các vụ TNGT là do lỗi người điều khiển. Nên để giảm thiểu số vụ tai nạn xe giường nằm thì việc đầu tiên cần làm là phải siết chặt công tác quản lý. Doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát, tuân thủ các quy định của pháp luật. Về phía tài xế phải nâng cao ý thức, tuân thủ luật pháp về tốc độ, điều kiện sức khỏe và thời gian làm việc trong từng điều kiện cụ thể…

Không gian trên xe khách giường nằm. Ảnh minh hoạ: Lộc Liên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đông Phong - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm khí thải xe cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam - khẳng định, về nguyên tắc loại xe nào cũng phải đáp yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của loại xe đó theo quy định của pháp luật, thì mới được phép lưu thông. Tuy nhiên, mỗi loại xe sẽ có các mức độ an toàn khác nhau và điều quan trọng hơn cả là loại xe nào thì cũng cần có cách vận hành phù hợp với loại xe đó.

Ông Phong dẫn chứng rằng, điều kiện đường xá khác nhau thì cần vận hành những loại xe khác nhau để đảm bảo an toàn. Chẳng hạn, tài xế điều khiển xe chạy ở khu vực đồi núi hay phải đổ đèo, nhiều khúc cua không thể giống như điều khiển xe chạy ở đường khu vực đồng bằng.

"Không thể phủ nhận rằng, khi xã hội còn nghèo, các loại hình công cộng khác như tàu điện, máy bay... chưa thực sự phát triển thì xe khách giường nằm đã có những đóng góp nhất định cho hoạt động vận chuyển hành khách.

Đến nay, khi xã hội ngày càng phát triển, các loại hình phương tiện công cộng với độ an toàn và nhiều lợi ích ưu việt hơn được đầu tư và phổ biến hơn thì cũng là lúc cần xem xét chuyển đổi loại hình xe khách giường nằm này sao cho đảm bảo an toàn, theo lộ trình phù hợp và nhân văn nhất", ông Phong nói.