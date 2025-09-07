Có gì ở hội sách phường Sài Gòn?

TPO - Có tên "Hội sách phường Sài Gòn", lần đầu tiên các tổ chức đoàn thể cấp phường như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến Binh… thuộc phường Sài Gòn đã phối hợp với Chi nhánh NXB Phụ nữ tổ chức Hội sách.

Theo Ban tổ chức, Hội sách phường Sài Gòn là nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thói quen đọc, nâng cao dân trí, khơi dậy tinh thần duy tân, kiến tạo tri thức, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp tình yêu sách cho mọi lứa tuổi.

Hội sách tập trung vào việc xây dựng thói quen đọc, khuyến khích các thế hệ bạn đọc cùng ngồi lại, cùng chia sẻ. Sự kiện khẳng định rằng văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở việc “mua và đọc sách”, mà còn là hành trình gieo hạt giống tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, khơi mở tư duy và tình yêu thương trong cộng đồng.

Đông đảo bạn đọc tham gia Hội sách

Trong khuôn khổ Hội sách, hoạt động “Ngồi xuống cùng đọc” được tổ chức xuyên suốt. Đây là không gian đọc sách chậm rãi, tĩnh tại, nơi mỗi người có thể chọn một cuốn sách, ngồi xuống cùng bạn bè hoặc bạn đọc “trước lạ sau quen”, và cùng nhau “nghiền ngẫm” tri thức.

Độc đáo hơn, nhằm khuyến khích thói quen đọc sách, cứ 10 người hoàn thành việc đọc trong ít nhất 15 phút tại Hội sách, Ban tổ chức sẽ quyên tặng 1 cuốn sách cho trẻ em bị khiếm khuyết, nạn nhân bị bạo lực hoặc phạm nhân cần cơ hội tái hòa nhập. Vì thế mỗi trang sách được lật mở, mỗi phút giây ngồi đọc đều trở thành hành động nhân ái, mang sách – nguồn tri thức vô giá – đến với các trường học vùng khó khăn và cộng đồng dân cư còn thiếu điều kiện học tập.

Nhiều chương trình khuyến mãi được bạn đọc ủng hộ

Bên cạnh “Ngồi xuống cùng đọc”, Hội sách còn có hoạt động “Ôm sách về nhà” và bạn còn được trải nghiệm chuỗi talkshow Văn hóa – Tri thức với sự tham gia của nhà báo, tác giả, đạo diễn, siêu mẫu, giảng viên, chuyên gia,... Ngoài ra tại Hội sách Phường Sài Gòn, bạn đọc sẽ có dịp thưởng lãm các nhạc cụ truyền thống được trưng bày như đàn tranh, đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn nhị, sáo trúc,... Những giai điệu âm nhạc dân tộc vang lên, một mặt giúp khơi dậy niềm yêu thích với âm nhạc truyền thống, một mặt bồi dưỡng tình yêu đọc sách, mở rộng vốn hiểu biết về văn hóa - nghệ thuật.

Chùm ảnh thú vị tại Hội sách phường Sài Gòn:

Bạn đọc chụp hình lưu niệm tại Hội sách

Các chương trình sách đồng giá từ 10.000đ tới 50.000đ

Đông đảo bạn đọc tham gia sự kiện

Chương trình tặng quà cho bạn đọc

Nhiều bạn đọc tham gia đọc sách để làm từ thiện

Chương trình ca nhạc tại Hội sách

Bà và cháu

Bạn đọc vui mừng với chương trình "Ôm sách về nhà" từ Hội sách

Một số chương trình tiêu biểu tại Hội sách phường Sài Gòn: 9h ngày 6/9: talkshow chủ đề Có một Sài Gòn trong ký ức...hôm nay, với sự tham gia của nhà báo Cù Mai Công, tác giả Vũ Thế Thành; 14h ngày 7/9: Talkshow Từ sách đến phim: Cơn mưa giải thưởng với sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Minh Cao, biên kịch Hạnh Ngộ; 14h ngày 13/9: talkshow Tư duy phản biện và mạng xã hội với dịch giả Đinh Hồng Phúc, Thạc sĩ Nguyễn Việt Hải; 9h ngày 14/9: talkshow Bạo lực mạng với sự tham gia của Á hậu Hòa bình Việt Nam Mai Ngô, tác giả Nguyễn Hoàng Huy, nhà hoạt động xã hội Huỳnh Minh Thảo.

Hội sách phường Sài Gòn khai mạc ngày 5/9 và sẽ kéo dài tới hết ngày 14/9 tại địa chỉ 16 Alexandre de Rhodes, phường Sài Gòn.