Clip người đàn ông đi xe ôm tới nhiều chung cư ở Thủ Đức để trộm xe máy

TPO - Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANTT) Công an tỉnh Trà Vinh thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.