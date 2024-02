Chuyện ít biết về cuộc hôn nhân với ông trùm Hong Kong của Dương Tử Quỳnh

TPO - Trước khi kết hôn với “ông trùm F1” Jean Todt vào năm 2023, Dương Tử Quỳnh từng trải qua nhiều năm làm vợ đại gia Hong Kong Dickson Poon. Dù không có cái kết đẹp, đả nữ Malaysia vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhà chồng cũ.

2023 là năm thành công đối với Dương Tử Quỳnh về cả sự nghiệp lẫn đời tư. Cô không chỉ trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên chiến thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà còn chính thức trở thành vợ của cựu Giám đốc điều hành Ferrari Jean Todt sau hai thập kỷ đính hôn.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân Ngọa hổ tàng long kết hôn. Người chồng đầu tiên của đả nữ sinh năm 1962 cũng tài giỏi và giàu có không kém cạnh “ông trùm F1”, là đại gia Hong Kong Dickson Poon.

Sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Malaysia, Dương Tử Quỳnh thuận lợi bước chân vào showbiz xứ Cảng Thơm. Đây cũng là cơ duyên để người đẹp quen biết và thành đôi với người chồng đầu tiên.

Năm 1984, Dương Tử Quỳnh được mời đóng vai chính trong bộ phim thứ ba Yes, Madam (1985). Nhờ đó, cô gặp được Dickson Poon, người đồng sáng lập D&B Films, công ty sản xuất bộ phim.

Poon xuất thân từ gia đình danh giá ở Hong Kong (Trung Quốc). Cha ông là Poon Ka-kai, thợ kim hoàn có ảnh hưởng lớn, thành lập ra các công ty Precision Watch và Artland Watch. Dickson Poon được mệnh danh là ông vua bán lẻ Hong Kong (Trung Quốc). Với công ty mẹ Dickson Concepts, ông điều hành cửa hàng bách hóa xa xỉ nổi tiếng của Anh Harvey Nichols, nhà bán lẻ Dickson Watch and Jewellery, Brooks Brothers và hơn thế nữa.

Hai người kết hôn vào tháng 2/1988. Thời điểm đó, Dương Tử Quỳnh tạm dừng hoạt động trong ngành giải trí, thậm chí có ý định giải nghệ.

“Năm 1988, tôi kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời tên là Dickson Poon. Ở tuổi 28, tôi quyết định có lẽ đã đến lúc ổn định cuộc sống, kết hôn và có một cuộc sống mới”, minh tinh 6X nói trong cuộc phỏng vấn với Bustle.

Người đẹp cho biết quyết định từ bỏ thứ yêu thích ở tuổi 28 là để theo đuổi điều mà cô mong muốn hơn - sinh con. Theo Dương Tử Quỳnh, sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống khiến trong cô luôn có suy nghĩ tạo ra gia đình nhỏ của riêng mình.

Tuy nhiên, số phận lại tàn nhẫn với người mong chờ được làm mẹ như Dương Tử Quỳnh. Cô phát hiện mình không thể có con, không có khả năng sinh ra người thừa kế khối tài sản hàng tỷ USD cho gia đình chồng. Do đó, hai người chia tay trong hòa bình.

“Tôi không muốn chúng tôi phải cay đắng trong 10 năm sau. Và khi bạn nhận ra mình không thể có con, bạn phải đối mặt với nó. Bạn phải đối phó với những quả bóng ném vào mình”, ngôi sao Hollywood nói.

Sau khi ly hôn vào năm 1992, Dương Tử Quỳnh trở lại màn bạc. Cô từng bước xây dựng lại sự nghiệp dang dở qua những bộ phim hành động. Cô không chỉ là ngôi sao võ thuật nữ nổi tiếng nhất Hoa ngữ, mà còn vươn tầm thế giới và cuối cùng đi vào lịch sử điện ảnh với giải Oscar.

Một điều ít ai biết hơn là dù hôn nhân tan vỡ, Dương Tử Quỳnh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với nhà chồng cũ.

Sau chiến thắng giải Oscar cho phim Everything Everywhere All At Once vào năm 2023, Yeoh đã chia sẻ những khoảnh khắc cô ăn mừng cùng bạn bè và gia đình. Trong ảnh, cô chụp cùng Dee Poon, con gái đỡ đầu của cô đồng thời là ái nữ của Dickson Poon. Người vợ đầu tiên của tỷ phú Poon, Marjorie Yang, cũng xuất hiện rạng ngời bên họ. Dee và Yang đều có mặt ở Los Angeles để kỷ niệm dấu mốc trọng đại với minh tinh Malaysia.

