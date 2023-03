Tình bạn kỳ lạ của Thành Long và Dương Tử Quỳnh

TPO - Gặp nhau lần đầu vào năm 1984, Thành Long và Dương Tử Quỳnh nhiều lần hợp tác trong các dự án phim, cùng trở thành những cái tên châu Á đình đám hàng đầu thế giới.

Dương Tử Quỳnh và Thành Long là hai trong số những diễn viên tiêu biểu và thành công nhất bước ra từ ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Vào đầu thập niên 1980, hai ngôi sao hành động gốc Á đều là những tài năng đang lên, cùng tham gia nhiều bộ phim. Cơ duyên trên màn ảnh của họ bắt đầu với việc Dương Tử Quỳnh đóng vai huấn luyện viên Judo trong bộ phim hài hành động Twinkle, Twinkle, Lucky Stars của Thành Long vào năm 1985. Đổi lại, Thành Long xuất hiện với vai trò khách mời xuất hiện 2 phút trong bộ phim Project S của Dương Tử Quỳnh năm 1993. Bộ đôi cũng làm việc cùng nhau trong các phần phim hoạt hình Kung Fu Panda.

Tuy nhiên, lần hợp tác đáng nhớ nhất phải kể đến bộ phim hài hành động kinh điển Câu chuyện cảnh sát 3: Supercop (1992), trong đó Dương Tử Quỳnh vào vai Thanh tra Interpol Dương Chỉ Huê và Thành Long đảm nhận vai thám tử vụng về nhưng đáng yêu Trần Gia Câu. Tác phẩm của đạo diễn Đường Quý Lễ thành công rực rỡ về mặt thương mại, thu về hơn 34 triệu USD tại phòng vé trên toàn cầu. Phim đồng thời nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình nhờ các pha hành động gay cấn và phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính.

Sau đó, Dương Tử Quỳnh và Thành Long tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trong các dự án riêng. Họ mang đến những màn trình diễn đáng nhớ trong nhiều thể loại phim, chiếm được cảm tình của khán giả trên toàn thế giới.

Tại Oscar 2023, mỹ nhân Malaysia đi vào lịch sử khi trở thành người châu Á đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho phần thể hiện trong Everything Everywhere All at Once (2022). Điều thú vị là vai diễn nâng tầm sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh lại có được sau khi Thành Long từ chối.

Lần đầu hợp tác

Hành trình trở thành một nữ diễn viên nổi bật của Dương Tử Quỳnh bắt đầu sau khi cô giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Malaysia năm 1983 và đứng thứ 18 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng năm. Hợp đồng diễn xuất đầu tiên của người đẹp sinh năm 1962 là trong một quảng cáo ở Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1984. Như định mệnh sắp đặt, ngôi sao Ngọa hổ tàng long hợp tác với đàn anh hơn 8 tuổi.

Trong quảng cáo, Thành Long và Dương Tử Quỳnh vào vai một đôi thanh niên tình cờ đi ngang qua nhau trên đường. “Công việc đầu tiên của tôi là đóng quảng cáo, và trên hết, với Thành Long" Dương Tử Quỳnh trả lời phỏng vấn năm 2022.

Quảng cáo thu hút sự chú ý của công ty sản xuất phim Hong Kong D&B Films, do người chồng đầu tiên của Dương Tử Quỳnh là Phan Địch Sinh làm chủ. Công ty đã mời nàng hậu đóng vai điện ảnh đầu tiên.

Mối quan hệ cạnh tranh

Quen biết nhau nhiều năm và thân thiết, Thành Long và Dương Tử Quỳnh đồng thời có sự cạnh tranh nhau trong công việc.

Trong khi quay phim Câu chuyện cảnh sát 3, Thành Long dường như cảm thấy bị lấn át bởi Dương Tử Quỳnh. Người đẹp không ngại xả thân thực hiện tất cả các pha hành động nguy hiểm dành cho cô trong kịch bản, bao gồm cả màn nhảy mô tô lên một đoàn tàu đang di chuyển. Do đó, tài tử 12 con giáp được cho là đã yêu cầu nhiều cảnh hành động táo bạo hơn, trong đó có cảnh liên quan đến máy bay trực thăng.

Sự cạnh tranh đó nói lên sự tôn trọng và ngưỡng mộ của họ dành cho nhau với tư cách là những ngôi sao võ thuật và hành động.

Dương Tử Quỳnh công khai nói xấu Thành Long

Dương Tử Quỳnh nổi tiếng thẳng thắn, không ngại nói ra suy nghĩ của mình về đồng nghiệp kiêm bạn bè lâu năm.

Trong lần xuất hiện trên Late Night with David Letterman vào năm 1997 để quảng bá cho bộ phim James Bond Tomorrow Never Dies, khi được hỏi có phải được Thành Long truyền cảm hứng để trở thành diễn viên phim hành động không, Dương Tử Quỳnh phủ nhận, còn ví đàn anh là “con lợn theo chủ nghĩa Sô vanh (xem mình thượng đẳng hơn người khác)”.

“Jackie (tên tiếng Anh của Thành Long) và tôi là bạn tốt. Tôi không ngại nói điều này trước mặt anh ấy. Anh ấy luôn tin rằng phụ nữ nên ở nhà, nấu ăn, không làm bất cứ điều gì và trở thành nạn nhân. Bây giờ anh ấy phải sửa thành ‘ngoại trừ Michelle (tên tiếng Anh của Dương Tử Quỳnh)’ vì tôi sẽ đá anh ấy”, cô chia sẻ.

Vinh quang nhờ vai diễn bị Thành Long từ chối

Ngày 3/2, Dương Tử Quỳnh tham gia chương trình trò chuyện của Anh The Graham Norton Show. Tại đây, cô xác nhận vai diễn Evelyn Wang trong Everything Everywhere All at Once vốn dĩ được tạo ra cho Thành Long, còn cô được chọn đóng vợ của anh.

Theo minh tinh gốc Anh, các đạo diễn đã đến Trung Quốc để gặp Thành Long nhưng anh từ chối vì xung đột lịch trình. Khi Dương Tử Quỳnh thắng giải quốc tế, Thành Long nhắn tin chúc mừng nhưng không quên nhắc nhở người đẹp rằng cô không phải lựa chọn đầu tiên.

Ngôi sao Crazy Rich Asian khẳng định không buồn lúc nhận được những dòng đó vì hai người là bạn bè, cô cũng tôn trọng lối tư duy làm phim của bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert.

Anh em Daniels thừa nhận đã quyết định viết lại vai chính cho người vợ sau khi Thành Long từ chối vai diễn. Với kịch bản chỉnh sửa trong tay, họ tiếp cận Dương Tử Quỳnh và hy vọng cô nhận lời.

“Cảm giác giống như một giấc mơ viển vông, thực sự ly kỳ và đáng sợ, bởi vì chúng tôi nghĩ không ai khác trên thế giới có thể đóng vai này. Nếu cô ấy nói không, có lẽ bộ phim sẽ chết”, bộ đôi đạo diễn nói với The Hollywood Reporter.

Nhiều người hâm mộ nhận xét sẽ thú vị khi tưởng tượng ra phiên bản Everything Everywhere All at Once do Thành Long đóng, tuy nhiên nếu không có Dương Tử Quỳnh chưa chắc đã có một tác phẩm xuất sắc như vậy. Họ biết ơn vì Dương Tử Quỳnh chấp nhận thử thách và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử điện ảnh.

Tú Oanh