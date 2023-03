Chương Tử Di bị chỉ trích đố kỵ với Dương Tử Quỳnh

TPO - Nhiều đồng nghiệp tại Trung Quốc gửi lời chúc mừng chiến thắng của Dương Tử Quỳnh tại Oscar nhưng thiếu vắng Chương Tử Di. Vì lý do này, ngôi sao “Thập diện mai phục” bị cư dân mạng trách cứ.

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi trở thành người châu Á đầu tiên giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023 phim Everything everywhere all at once (Tựa Việt: Mọi thứ, mọi nơi cùng một lúc).

Thành công của diễn viên gốc Á nhận được lời chúc mừng không ngớt của công chúng trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp cũng dành lời khen cho cô như Chân Tử Đan, Ngô Ngạn Tổ, Lý Băng Băng…

Sau giây phút chiến thắng lịch sử, Dương Tử Quỳnh nhận được cái ôm chúc mừng từ siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt. Nam diễn viên cùng con gái của ông là Jane Li (22 tuổi) có mặt tại phòng chờ lễ trao giải chụp ảnh cùng Dương Tử Quỳnh.

Nữ diễn viên 60 tuổi thành danh khi bước vào ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô và Lý Liên Kiệt là bạn tốt, từng hợp tác trong Thái cực Trương Tam Phong (1993), The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor (2008). Năm 2006, cô xuất hiện với vai trò khách mời trong phim võ thuật Hoắc Nguyên Giáp có Lý Liên Kiệt đóng chính.

Khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di bất ngờ bị réo tên vì không đăng bài chúc mừng đồng nghiệp giành Oscar. Cả hai từng có dịp hợp tác trong Ngọa hổ tàng long và Hồi ức của một Geisha.

Cụ thể, bài đăng chỉ trích “Dương Tử Quỳnh đoạt Oscar nhưng Chương Tử Di không chúc mừng”. Bài viết sau đó bị báo cáo và biến mất với lý do vi phạm quyền và lợi ích cá nhân, tài khoản đăng bài còn bị cấm sử dụng Weibo trong 15 ngày.

Trước sự việc, nhiều người cho rằng Chương Tử Di đã can thiệp khiến tài khoản này bị cấm hoạt động và chỉ trích minh tinh ghen tỵ với thành công của Dương Tử Quỳnh. Bên cạnh đó, không ít bình luận bênh vực mỹ nhân họ Chương, cho rằng bài đăng mang tính chất bôi nhọ, có thể Chương Tử Di đã chúc mừng Dương Tử Quỳnh một cách riêng tư, không cần khoe mẽ.

Từng chia sẻ với truyền thông về bước phủ sóng ở phương Tây, Chương Tử Di nói mình chưa bao giờ nghĩ thuộc về Hollywood. Nữ diễn viên nói thị trường này không đáng để cô bỏ công sức, thời gian vì có sự phân biệt với diễn viên châu Á.

“Sở dĩ tôi không tham gia vì tôi thấy không đáng tốn công sức và thời gian của mình. Đối với tôi và diễn viên châu Á nói chung, chúng tôi thường chỉ được nhận vai đơn giản, còn vai chiều sâu, họ thà để diễn viên người da đen đảm nhận chứ không đến lượt chúng tôi”, Chương Tử Di nói.

Ngoài ra, ngôi sao Thập diện mai phục cho biết diễn viên châu Á chỉ nhận cát-xê bằng một nửa so với diễn viên bản địa nhưng vẫn lao vào, bởi họ đều mong cầu được bước chân vào kinh đô điện ảnh thế giới.

Hà Trang