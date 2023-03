6 bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, doanh thu vượt mốc 2 tỷ USD

TPO - Lịch sử điện ảnh thế giới sở hữu kho tàng phim ảnh khổng lồ, trong đó vô số bom tấn đạt doanh thu “khủng”. Tuy nhiên, chỉ có 6 tác phẩm vượt mốc 2 tỷ USD tại phòng vé.

6. Avengers: Infinity War (2018)

Cảnh quay đau thương ở cuối Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc chiến vô cực) là một trong những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ đối với người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Không ai mong đợi bộ phim kết thúc đầy nghiệt ngã đến nhường đó bằng việc Thanos (Josh Brolin) không chỉ đánh bại Avengers mà còn cướp đi một nửa sự sống trên toàn vũ trụ chỉ với một cái búng tay.

Khi vừa ra mắt, phim lập kỷ lục về doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất trên toàn thế giới, đạt 640,9 triệu USD. Bom tấn siêu anh hùng vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong 11 ngày và vượt mốc 2 tỷ USD trong 48 ngày. Tổng doanh thu toàn cầu của phim đạt 2.052.415.039 USD.

5. Star Wars: The Force Awakens (2015)

Năm 2015, Disney mang một trong những thương hiệu phim kinh điển nhất lịch sử điện ảnh thế giới trở lại màn ảnh rộng. Star Wars: The Force Awakens (Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh) thu hút cả người hâm mộ cũ lẫn mới bằng sự kết hợp giữa các thành viên ban đầu với danh sách nhân vật mới.

Vào thời điểm đó, siêu phẩm khoa học viễn tưởng lập kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất (247,9 triệu USD). The Force Awakens cũng trở thành phim vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu nhanh nhất, chỉ trong 12 ngày. Doanh thu vượt mốc 2 tỷ USD trong 53 ngày. Tổng doanh thu toàn cầu: 2.071.310.218 USD.

4. Titanic (1997)

Chuyện tình bi kịch trên con tàu Titanic là bộ phim đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn thế giới. Thời điểm đó, “đứa con tinh thần” của James Cameron là dự án đắt đỏ nhất từng được thực hiện.

Tuy nhiên, phải đến năm 2012, phim mới vượt mốc 2 tỷ USD khi được phát hành lại ở định dạng 3D. Tổng doanh thu toàn cầu của Titanic là 2.256.003.352 USD.

3. Avatar: The Way of Water (2022)

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc 2 tỷ USD doanh thu phòng vé kể từ sau đại dịch COVID-19. Nó cũng là phim vượt mốc 2 tỷ USD nhanh thứ 2 trong lịch sử (39 ngày) chỉ thua Avengers: Endgame. Tổng doanh thu toàn cầu là 2.303.114.154 USD.

2. Avengers: Endgame (2019)

Sau phần kết u ám của Infinity War, người hâm mộ không thể bỏ qua bộ phim cuối cùng của Avengers nếu muốn biết các siêu anh hùng làm cách nào để trỗi dậy, đánh bại Thanos và đảo ngược hệ quả của găng tay vô cực.

Ngay khi ra mắt, phim tạo ra sức công phá khủng khiếp, thu về hơn 1,2 tỷ USD ngay trong tuần đầu tiên công chiếu trên toàn thế giới, gần gấp đôi doanh thu của Infinity War trong cùng khoảng thời gian.

Endgame chỉ mất 11 ngày để vượt mốc 2 tỷ USD, đúng bằng thời gian Infinity War cần để chạm mốc 1 tỷ USD. Tổng doanh thu toàn cầu của Endgame là 2.799.439.100 USD.

1. Avatar (2009)

Giữ vị trí bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại là Avatar, với 2.923.706.026 USD. Vào thời điểm đó, tác phẩm về tộc người Na’vi cần 19 ngày để vượt mốc 1 tỷ USD và 47 ngày cho mốc 2 tỷ USD.

