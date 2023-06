Chuyện buồn đằng sau 'nụ hôn thuốc độc'

TPO - Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất bộ phim truyền hình Mỹ mang tính biểu tượng "Dynasty" vào thập niên 1980 là cố tài tử Rock Hudson trao cho bạn diễn Linda Evans nụ hôn nồng nàn. Tuy nhiên, đằng sau sự ngọt ngào đó là câu chuyện hậu trường đáng buồn.

Công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Tribeca 2023 vào tháng 6, phim tài liệu All That Heaven Allows của đạo diễn Mỹ Stephen Kijak nhận được sự chú ý lớn khi kể lại cuộc đời của cố tài tử Rock Hudson – người được ví là Tom Cruise thập niên 1950.

Tên phim tài liệu được được đặt theo tác phẩm kinh điển mà ông hợp tác với nữ diễn viên Jane Wyman vào năm 1955. Bên cạnh đó, Hudson cũng nổi tiếng với Magnificent Obsession (1954), Giant (1956), Written on the Wind (1957), Pillow Talk (1959)...

Bi kịch của Tom Cruise thập niên 1950

Là người đàn ông trong mơ của hầu hết phụ nữ vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Hudson che giấu bí mật về giới tính. Ông không thể công khai có cảm xúc với người cùng giới vào thời điểm đó do nạn kỳ thị đồng tính nặng nề. Chỉ đến khi được chẩn đoán bị AIDS, ông mới ngầm thừa nhận là người đồng tính.

All That Heaven Allows tiết lộ nhật ký của George Nader, bạn thân của Hudson. Ông và Mark Miller là hai người sát cánh và tận tụy với Hudson trong nhiều thập kỷ cho đến khi tài tử sinh năm 1925 qua đời vào năm 1985 ở tuổi 59.

Nhật ký của Nader ghi lại chi tiết cách căn bệnh ảnh hưởng như thế nào đến Hudson và sự nghiệp của ông.

Ngày 31/5/1984, Nader viết: “Mark gọi vào lúc 7h sáng. Chuyện gì đó không ổn một cách nghiêm trọng đã xảy ra. Nancy Reagan gửi những bức ảnh từ bữa tiệc tối với ghi chú nói rằng Rock phải kiểm tra cái mụn trên cổ anh ấy. Mark khăng khăng Rock phải đi khám bác sĩ ngay lập tức”.

Bữa tiệc tối được đề cập dường như diễn ra tại Nhà Trắng. Bức ảnh cho thấy Hudson chụp cùng Ronald và Nancy Reagan – Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ lúc đó.

Ngày 5/6/1984, Nader cho biết Miller gọi thông báo Hudson bị AIDS, có thể bị ung thư và vừa phẫu thuật cắt bỏ hạch bạch huyết. Nader được yêu cầu giữ im lặng.

Bộ phim tài liệu cũng phỏng vấn bác sĩ Michael Gottlieb, nhà nghiên cứu tiên phong về AIDS. Ông cho biết sau khi biết về trường hợp của Hudson, ông đã đề nghị ông đến Pháp để tham gia cuộc thử nghiệm loại thuốc mới có thể cứu sống nam diễn viên.

Bất chấp vấn đề sức khỏe, Hudson vẫn đồng ý quay một số tập cho bộ phim truyền hình Mỹ Dynasty. Ông nói với những người bạn đó là chương trình tuyệt vời và ông muốn tham gia.

Cơ thể sụt cân rõ rệt khiến Hudson trở thành chủ đề bàn tán của cả trường quay và các tờ báo lá cải. Linda Evans, bạn diễn của Hudson trong phim, kể nam diễn viên trông gầy hơn rất nhiều so với những cảnh quay trước đó của họ.

Trang nhật ký viết vào ngày 19/12/1984 của Nader cho hay Hudson trông “xấu, rất tệ” trong một số cảnh quay vì sụt cân.

Nụ hôn “thuốc độc”

Dynasty được phát sóng vào tháng 2/1985 và trong một tờ nhật ký, Nader đã chia sẻ về nỗi kinh hoàng của mình khi xem phim.

“Dynasty chiếu vào tối nay và chúng tôi chứng kiến Rock tiêm cho Linda Evans một liều virus trong cảnh hôn”, người bạn viết vào ngày 5/2/1985.

Nader mô tả cảnh phim mang đến sự kinh hoàng, giống như nhìn ai đó bị tiêm liều thuốc độc gây chết người.

“Rock đi làm về vào ngày họ quay cảnh hôn và nói rằng đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh đã sử dụng mọi loại nước súc miệng được biết đến. Một ngày khủng khiếp. Anh ấy yêu cầu tôi giữ im lặng”, Nader kể.

Tuy nhiên, Rock Hudson không trao cho Evans nụ hôn nồng nàn như những gì mọi người thấy trên màn ảnh. Trên thực tế, đó chỉ là cái chạm môi. Ông từ chối mở miệng để đảm bảo không truyền virus cho bạn diễn vì không ai biết AIDS lây truyền như thế nào vào thời điểm đó.

Evans, hiện đã 81 tuổi, cho biết cảnh hôn không diễn ra đúng yêu cầu của đạo diễn và hai người bị bắt làm đi làm lại nhiều lần. Tuy nhiên, Hudson vẫn giữ nguyên ý định.

“Điều đó làm tôi bật khóc vì tôi biết anh ấy đang bảo vệ tôi. Lúc đó, tôi rất bối rối. Nghĩ lại, một phần lý do khiến tôi buồn là anh ấy đã làm tất cả những gì có thể cho tôi vì không ai biết về căn bệnh trong những ngày đó. Nó làm trái tim tôi tan nát, ngay cả bây giờ”, minh tinh gạo cội nói trong nước mắt.

Evans kể thêm sau này, khi Hudson công khai bệnh tình trước khi qua đời, mọi người từ chối làm việc với bà vì lo lắng bà bị AIDS. Bạn bè thậm chí không dám đến nhà Evans ăn tối bởi những hiểu lầm về căn bệnh.

Bị hắt hủi vào những ngày tháng cuối đời

Sau khi hoàn thành bộ phim, tình trạng của Hudson trở nên tồi tệ hơn. Ông quay lại Paris để tiếp tục điều trị nhưng không những không cải thiện mà còn trở xấu.

Theo phim tài liệu, khi biết Hudson bị AIDS, bệnh viện mà ông điều trị đã đuổi ông. Nam diễn viên có thể tiếp tục điều trị tại bệnh viện khác nhưng cần phải có sự can thiệp của ông bà Reagan. Tuy nhiên, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ đã từ chối giúp đỡ người bạn lâu năm.

Nằm trên giường bệnh, Hudson thông qua phiên dịch viên tiếng Pháp gửi cho giới truyền thông thông báo về tình trạng bệnh tình.

“Nếu đó là những gì họ muốn, hãy đi và đưa nó cho họ. Một cách để kết thúc cuộc sống”, ông nói với nhân viên.

Hudson trải qua những ngày cuối đời tại nhà riêng ở Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ. Trước đó, ông phải chi 250.000 USD để thuê chuyên cơ riêng bay từ Pháp về quê nhà vì không hãng hàng không nào đồng ý để ông lên máy bay thương mại.

All That Heaven Allows được phát trực tuyến trên HBO vào ngày 28/6.

Tú Oanh