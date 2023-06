Hai diễn viên chỉ trích ông Donald Trump

TPO - Hai tài tử Hollywood Ben Affleck và Matt Damon chỉ trích ông Donald Trump vì sử dụng lời thoại trong phim của họ cho video quảng bá chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 mà không có sự đồng ý.

Ngày 11/6, Daily Mail đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng video quảng bá cho chiến dịch tranh cử năm 2024 trên nền tảng Truth Social Saturday. Video bao gồm những hình ảnh của ông Trump trên nền bài phát biểu của Matt Damon khi thủ vai Sonny Vaccaro, cựu giám đốc tiếp thị và bán hàng của Nike, trong bộ phim do “Người Dơi” Ben Affleck đạo diễn, Air (2023). Đây là bộ phim tiểu sử, kể về mối quan hệ đối tác của thương hiệu thể thao Nike với “vua bóng rổ” Michael Jordan tạo ra dòng giày nổi tiếng Air Jordan.

Mở đầu video, ông Trump bước ra khỏi máy bay và giọng nói của Damon vang lên: “Tiền có thể mua cho bạn hầu hết mọi thứ. Nó không thể mua cho bạn sự bất tử, mà bạn phải kiếm lấy”. Sau đó, những hình ảnh và thước phim về tỷ phú Mỹ qua các thời kỳ lần lượt xuất hiện cùng với lời Damon kể về việc đối mặt với nghịch cảnh khi những người từng ủng hộ quay lưng phản bội.

“Mọi người sẽ bị lãng quên khi hết thời gian trên cõi đời này, ngoại trừ bạn. Bạn sẽ được nhớ mãi vì một số điều là vĩnh cửu. Câu chuyện của bạn sẽ khiến chúng tôi chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc”, trích đoạn kết của bài phát biểu.

Video quảng bá chiến dịch tái tranh cử của ông Trump thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, với hơn 10.700 lượt chia sẻ và hàng chục nghìn lượt Thích.

Tuy nhiên, Artists Equity, công ty sản xuất phim của Damon và Affleck, tuyên bố trên Daily Beast chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa bao giờ liên hệ để xin phép sử dụng bài phát biểu. Họ cũng cấm ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa tiếp diễn hành vi trên.

“Chúng tôi không biết trước, không đồng ý và không xác nhận hay phê duyệt bất kỳ đoạn âm thanh nào từ Air mà chiến dịch Trump tái sử dụng như một quảng cáo chính trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi xin thông báo rõ ràng rằng trong trường hợp chiến dịch Trump sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ Air mà cần có sự xác nhận hoặc đồng ý, chúng tôi sẽ không đáp ứng.

Đại diện của chiến dịch Trump chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Đây không phải lần đầu ông Trump bị chỉ trích vì sử dụng nội dung có bản quyền nhưng không xin phép.

Năm 2019, Twitter xóa video do cựu Tổng thống Mỹ đăng có sử dụng ca khúc Why Do We Fall?, nhạc phim của The Dark Knight Rises (2012), sau khi Warner Bros đệ đơn kiện.

Vào đầu năm đó, ban nhạc REM công kích ông chủ Tháp Trump vì đăng lại video chế của Youtuber CarpeDonktum, trong đó sử dụng trái phép bài hát Everybody Hurts. Video cũng bị gỡ sau khi bị khiếu nại với lý do vi phạm bản quyền.

Tú Oanh