Bị giới thượng lưu New York hắt hủi, Ivanka Trump vẫn được hoàng gia chào đón

TPO - Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner tham dự đám cưới của Thái tử Jordan Hussein. Tại đây, ái nữ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhìn thấy trò chuyện với Hoàng tử William.

Ngày 1/6, trong số những khách mời quyền quý và có tầm ảnh hưởng dự đám cưới của Thái tử Hussein và cô dâu Rajwa al-Saif tại Cung điện Zahran (thủ đô Amman của Jordan) có vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner.

Con gái cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump diện váy xanh sáng thanh lịch, kín đáo mà vẫn tôn được vóc dáng mảnh mai cao 1,8 m. Trong khi đó, chồng cô bảnh bao, lịch thiệp với lễ phục gồm áo đuôi tôm, quần tây, giày da đen phối với áo gile, sơ mi và nơ trắng.

Đáng chú ý, Ivanka bị chụp lại hình ảnh đang nói chuyện say sưa với Hoàng tử William của nước Anh tại tiền sảnh bên trong cung điện của Hoàng gia Jordan.

The New York Post đánh giá dù bị xã hội thượng lưu ở New York xa lánh, nhưng có vẻ như Ivanka Trump vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ những hoàng gia thực sự.

Đây không phải là cuộc gặp đầu tiên của hai nhân vật tiếng tăm. Trước đó, Ivanka cùng cha, ông Donald Trump, đến thăm Vương quốc Anh vào năm 2019. Cô đã gặp Hoàng tử William, Công nương Kate và Hoàng tử Harry trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước được tổ chức trong Cung điện Buckingham vào thời điểm đó.

Vương phi xứ Wales cũng tham dự đám cưới của Thái tử Jordan nhưng không bắt chuyện với cựu cố vấn Nhà Trắng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và con gái, Ashley, cũng có mặt trong hôn lễ xa hoa bậc nhất Trung Đông. Không rõ họ có tiếp xúc với Ivanka không.

Trước khi đến đám cưới hoàng gia, vợ chồng Ivanka và Jared có chuyến du lịch lãng mạn cùng nhau tại Hy Lạp.

Cặp vợ chồng hiện cùng các con định cư tại Miami, Florida, Mỹ. Có thông tin họ không thể tiếp tục sống ở New York do bị xã hội thượng lưu nơi đây hắt hủi.

Ivanka vốn sinh ra và lớn lên ở Big Apple, giao du và tiếp xúc nhiều với giới nhà giàu Manhattan. Tuy nhiên, cựu người mẫu tóc vàng bị bạn bè quay lưng sau thời gian làm việc cho chính quyền của cha ruột.

Một nguồn tin nói với The New York Post vào cuối năm 2022 Ivanka đang tận hưởng sự yên bình ở Miami và không mong muốn gì khác ngoài cuộc sống bình thường cho gia đình.

“Ivanka ghét tất cả lời chỉ trích và đe dọa, đồng thời không hài lòng về việc có nhiều bạn bè quay lưng với họ. Cô ấy cảm thấy điều đó thật tồi tệ cho gia đình mình và vòng tròn bạn bè đầy tiêu cực của cô ấy. Cô ấy muốn cuộc sống bình thường mà cô đã sắp xếp cho bản thân và gia đình. Cô ấy không hài lòng về việc trở thành mục tiêu chính trị”, nguồn tin nói.

Trong khi ông Trump đang ráo riết thực hiện cuộc chạy đua khác vào Nhà Trắng năm 2024, Ivanka tuyên bố không tham gia chiến dịch tranh cử.

