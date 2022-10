Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 22 bất ngờ đính chính, điểm số của 2 thí sinh thay đổi

Cụ thể, tại cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22, trong phần thi Về Đích của Vũ Nguyên Sơn (THPT Hà Nội - Amsterdam) có câu hỏi tiếng Anh.

Câu hỏi cụ thể:(Đoạn MV See You Again)

It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again (I'll see you again)

We've come a long way (yeah, we came a long way)

From where we began (you know we started)

Oh, I'll tell you all about it when I see you again (I'll tell you)

When I see you again

First, you both go out your way and the vibe is feeling strong

And what's small turned to a friendship, a friendship turned to a bond

And that bond will never be broken, the love will never get lost

(The love will never get lost)

And when brotherhood come first, then the line will never be crossed

Established it on our own when that line had to be drawn

And that line is what we reached, so remember me when I'm gone

(Remember me when I'm gone)

Hỏi:

“In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”.

Can you tell me which word it is?”

Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?