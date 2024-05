Chuẩn bị phương án cao nhất, bảo đảm cung ứng đủ điện trong dịp cao điểm tháng 6

TPO - Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị phương án cao nhất, sẵn sàng với khả năng xấu nhất có thể xảy ra để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 6/2024.

Sáng 23/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Công Thương cho biết, về cơ bản sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân trong hầu hết thời gian trong năm 2024.

Chỉ rõ, tốc độ tăng trưởng kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh trong quý I và tháng 4, 5 năm 2024 chuyển biến tích cực, điều này theo Thủ tướng sẽ kéo theo nhu cầu điện năng tăng cao. Dự báo, nhu cầu điện cả năm tăng khoảng 9%, nhưng mấy tháng vừa qua đã tăng 13%, nhu cầu điện miền Bắc lúc cao điểm tăng tới 17% so cùng kỳ.

Đến thời điểm này, nhờ rút kinh nghiệm của năm 2023, các cơ quan đã điều hành tốt hơn, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu điện, nhất là vượt qua được thử thách trong tháng 4 nóng nhất trong lịch sử vừa qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nỗ lực hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, dự báo sát tình hình, chuẩn bị phương án cao nhất, sẵn sàng với khả năng xấu nhất có thể xảy ra, để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 6/2024 khi dự kiến cuối tháng 6 đường dây 500kV mạch 3 mới hoàn thành.

Nêu các nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nhập khẩu, nhưng tận dụng tối đa khả năng trong nước; điều phối thật tốt, phù hợp, hiệu quả các nguồn, gồm nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối… các nhà máy điện phải tính toán thời điểm bảo dưỡng, bảo trì thích hợp, không dừng hoạt động cùng lúc các nhà máy.

Tập đoàn Than-Khoáng sản và Tổng công ty Đông Bắc khai thác, đáp ứng tối đa nhu cầu than, hạn chế tối đa nhập khẩu than, về việc này phải tính lợi ích tổng thể chứ không vì lợi ích cục bộ; các cơ quan chức năng làm tốt việc phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi khai thác lậu, buôn lậu than.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan, EVN cân nhắc, tính toán, vận hành phù hợp, hiệu quả nhất các hồ chứa thủy điện, bảo đảm uyển chuyển, linh hoạt, không "giật cục", nếu tình hình thuỷ văn thuận lợi thì tranh thủ khai thác tối đa nguồn thuỷ điện, tránh lãng phí.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu EVN, Bộ Công Thương tiếp tục kịp thời công bố thông tin chính thống, chính xác, bác bỏ các thông tin không chính xác về cung ứng điện để người dân, doanh nghiệp yên tâm, như vừa qua đã khẳng định thông tin kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện là không chính xác.

Với dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Thủ tướng yêu cầu EVN thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, tập trung cao độ triển khai dự án với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết…, quyết tâm hoàn thành dự án, đóng điện vào ngày 30/6 tới.