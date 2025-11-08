Chưa bắt đầu cuộc đua, vì sao một doanh nghiệp 'chào thua' sàn tài sản mã hóa?

TPO - Lập sàn giao dịch tài sản mã hoá được một số ngân hàng, công ty chứng khoán thể hiện sự quan tâm, đầu tư. Tuy nhiên, Công ty CP Chứng khoán Vietcap bỏ kế hoạch lập sàn vì quy định vốn điều lệ quá lớn.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường chiều 7/11, ông Tô Hải - Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) - cho biết, Vietcap quyết định rút lui khỏi dự án lập sàn giao dịch tài sản số.

“Ban đầu, chúng tôi cũng có tiềm năng và có khả năng tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số. Dự kiến, Chính phủ sẽ cho phép 4 đơn vị tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số, Vietcap là một đơn vị được xem xét nhưng sau đó chúng tôi quyết định rút lui khỏi dự án này vì quy định về vốn điều lệ quá lớn, lên đến 10.000 tỷ đồng”, ông Hải lý giải.

Chứng khoán Vietcap bỏ kế hoạch lập sàn tài sản số.

Hiện, vốn điều lệ Vietcap là 7.226 tỷ đồng, lãnh đạo công ty bày tỏ kỳ vọng, vốn chủ sở hữu của Vietcap năm sau sẽ đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.

“Chúng tôi không thể bỏ quá nhiều tiền vào một lĩnh vực quá mới, nên chúng tôi quyết định dừng lại. Việc có tiếp tục trong tương lai không sẽ là một câu hỏi để lại cho thế hệ tiếp theo, ban lãnh đạo mới sẽ thực hiện”, Tổng giám đốc Vietcap nói.

Cũng theo ông Hải, công ty chứng khoán đã thành lập, có đội ngũ chuẩn bị rất kỹ cho dự án từ hồi tháng 2, theo sát ngay khi có thông tin. Đến tháng 8, Vietcap quyết định rút lui vì cho rằng dự án này quá tầm, vượt khả năng, dù 4 tập đoàn lớn nhất hiện nay liên quan đến giao dịch tài sản số đã liên hệ và sẵn sàng làm đối tác.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đã được quy định cụ thể. Một trong những yêu cầu, là vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Một số ngân hàng, công ty chứng khoán có động thái “chạy đà” cho lĩnh vực mới này, với việc góp vốn, lập công ty con, hay hợp tác với đối tác quốc tế, như: Techcombank, MB, Chứng khoán SSI, Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán HD (HDBS), Chứng khoán VIX…

Tại toạ đàm “Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm - Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả" do Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, trong có quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quy trình giám sát thị trường tài sản mã hóa.

Đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi sự thận trọng và minh bạch trong quản lý. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để lấy ý kiến, chuẩn bị phương án lựa chọn, cấp phép và giám sát. Song song với đó, các quy định pháp lý về thuế và kế toán cho loại tài sản này cũng đang được xây dựng, áp dụng cho cả đơn vị cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành lẫn nhà đầu tư.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, điều kiện để lập sàn giao dịch tài sản mã hóa khá khắt khe, yêu cầu vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng, cùng tiêu chuẩn an ninh mạng cao. Theo ông Hiếu, quy định này giúp sàng lọc nhà đầu tư yếu kém, nhưng cũng có thể làm giảm tính cạnh tranh, khiến thị trường rơi vào tình trạng tập trung, dễ bị thao túng nếu chỉ có vài doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia.