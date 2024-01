Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Long An khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc “Đã xác định đối tượng gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trong căn biệt thự ở Long An" là thất thiệt, hoàn toàn sai sự thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên.