Chủ tịch Tập đoàn An Phát Holdings bất ngờ nghỉ việc

TPO - Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings - đã từ nhiệm vì một số lý do cá nhân. Ông Dương là người sáng lập và lãnh đạo An Phát Holdings trong suốt 22 năm qua.