Quỹ đầu tư Trung Quốc nắm giữ hơn 90 triệu cổ phiếu ngân hàng VPBank

TPO - Cổ đông tổ chức Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund (Trung Quốc) thông báo đã nắm giữ hơn 91 triệu cổ phần VPB, tương đương 1,15% vốn điều lệ của VPBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 20/8.

Đáng chú ý, danh sách mới nhất đã xuất hiện thêm một cổ đông tổ chức là Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund. Quỹ đầu tư này hiện nắm giữ hơn 91 triệu cổ phần VPB, tương đương 1,15% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund là một quỹ mở được thành lập tại Trung Quốc, chuyên đầu tư vào thị trường cổ phiếu Việt Nam và đặc biệt theo dõi chỉ số VN30. Quỹ đầu tư này đang phân bổ gần 80% tổng tài sản vào cổ phiếu, ít nhất 80% tài sản phi tiền mặt vào cổ phiếu liên quan đến Việt Nam và chứng chỉ lưu ký cũng như ít nhất 5% tài sản vào tiền mặt và trái phiếu Chính phủ.

Trước đó, Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund không nằm trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn tại VPBank theo báo cáo công bố ngày 19/7.

Cùng với Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund, danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn mới nhất của VPBank cũng xuất hiện một cổ đông tổ chức khác là Composite Capital Master Fund LP đang nắm hơn 135 triệu cổ phần VPB, tương ứng 1,7% vốn của ngân hàng.

Tuy nhiên, quỹ Composite Capital Master Fund LP đã giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ mức 2,7% - theo công bố vào ngày 19/7 xuống còn 1,7% vốn cổ phần, tương ứng hơn 135 triệu cổ phần VPB tại thời điểm ngày 20/8. Composite Capital Master Fund LP là một quỹ đầu tư có đăng ký trụ sở tại quần đảo Cayman (thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland), được biết đến thông qua một số giao dịch mua lại cổ phiếu từ Dragon Capital.

Tính đến ngày 19/7, có tổng cộng 13 cổ đông cá nhân và 4 cổ đông tổ chức sở hữu tổng cộng gần 5,1 tỷ cổ phần VPB, chiếm hơn 64% vốn điều lệ của VPBank.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngô Chí Dũng nắm 4,14% vốn. Người có liên quan tới ông Dũng cũng nắm giữ 2,34 tỷ cổ phần VPB, chiếm 29,5% vốn điều lệ VPBank.

Như vậy, ông Dũng và người có liên quan nắm giữ gần 34% vốn điều lệ VPBank, cao hơn nhiều so với tỷ lệ sở hữu 13% công bố hồi cuối năm 2023.

Lý do có thay đổi lớn về tỷ lệ sở hữu của ông Dũng và người có liên quan là do quy định của Luật Các tổ chức tín dụng mới được áp dụng từ ngày 1/7 đã mở rộng hơn về những người có liên quan. Theo đó, danh sách những người có liên quan được mở rộng so với trước, gồm cả cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, anh em rể, chị em dâu, ông bà nội ngoại… tức là 5 thế hệ.

Ngoài ông Dũng và người liên quan, danh sách cổ đông cá nhân nắm trên 1% vốn VPBank còn có 2 lãnh đạo cấp cao khác là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Hải Quân với tỷ lệ 1,97% vốn. Người liên quan ông Quân là bà Kim Ngọc Cẩm Ly - vợ ông Quân cũng nắm 3,6% vốn điều lệ VPB. Như vậy, hai vợ chồng ông Quân sở hữu 5,59% vốn VPBank.

Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh đang sở hữu 1,3% vốn điều lệ. Người liên quan ông Vinh nắm 1,6% vốn VPBank. Tổng số cổ phiếu mà ông Vinh và người liên quan nắm giữ tương ứng gần 2,9% vốn điều lệ VPB.

Cổ đông liên quan tới Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Lô Bằng Giang gồm bà Lý Thị Thu Hà (mẹ ông Giang) hiện nắm 3,6% vốn và bà Nguyễn Thu Thủy (vợ ông Giang) nắm 2,6% vốn. Hiện ông Giang nắm chưa tới 1% vốn nên không xuất hiện trong danh sách này.

Như vậy, tổng tài sản của 13 cá nhân là lãnh đạo và người liên quan đang nắm giữ hiện chiếm gần 41% vốn điều lệ của VPBank.

VPBank cũng công bố 4 cổ đông tổ chức gồm Sumitomo Mitsui nắm hơn 15% cổ phần; Công ty CP Diera Corp nắm hơn 4,39%, người có liên quan doanh nghiệp này nắm 13,65%; Composite Capital Master nắm 2,73%; Vietnam Enterprise nắm 1,28% và người có liên quan nắm 2,19%.