Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Tối 12/3, tại quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2025), với chủ đề “Quảng Ngãi - Đất Mẹ anh hùng”

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Quảng Ngãi, tri ân công lao to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng đi trước, các bậc lão thành cách mạng và sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

“50 năm là khoảng thời gian không dài so với chiều dài lịch sử, nhưng đó là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị trí của Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, khát vọng và sự vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi...", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: “Quảng Ngãi đã anh hùng trong chiến đấu, phải thành công trong xây dựng và phát triển. Đảng bộ tỉnh từng được tôi luyện qua thử thách, và hơn 59.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh hôm nay sẽ thực sự là hạt nhân, là đầu tàu, vững vàng, đoàn kết thống nhất cao để đưa Quảng Ngãi bứt phá đi lên”.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong suốt 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi có quyền tự hào về truyền thống tốt đẹp của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi cần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ “tinh- gọn-mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả” với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, trên tinh thần “công việc là trên hết”.

Quảng Ngãi cần quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính; xử lý triệt để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Quyết tâm, chủ động, năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là chìa khóa của thành công.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, phấn đấu cao nhất, nỗ lực lớn nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh năm 2025 tăng trưởng 8,5%, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng, tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các địa phương trong vùng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.