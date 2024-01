Chủ tịch nước: Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng, hội tụ điều kiện thế mạnh tiềm năng

TPO - Tối 1/1, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự, phát biểu và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh.

Phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội của nhân dân Hậu Giang, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ mới trên con đường phát triển đi lên của tỉnh.

Theo ông Đồng Văn Thanh, sau 20 năm thành lập, Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, ấn tượng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, để Hậu Giang hôm nay tự hào là “tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn”. Thành tựu đạt được trong 20 năm qua kết tinh từ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, là nền tảng và hành trang vững chắc để tỉnh chuyển sang giai đoạn tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững.

Hậu Giang bước vào giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thời cơ, vận hội lớn, hội tụ đủ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, tỉnh đặt mục tiêu phát triển Hậu Giang thành tỉnh khá trong khu vực và tiến tới cả nước, đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp phát triển, đạt mức thu nhập khá trong vùng, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới đại biểu, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đồng bào, đồng chí tỉnh Hậu Giang lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước cho biết, khi mới được thành lập Hậu Giang là một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng, hành động quyết liệt, Hậu Giang đã phát triển bứt phá, đạt được những thành quả khá toàn diện, ấn tượng trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng GRDP năm sau cao hơn năm trước, an sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ, đến nay toàn tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội…

“Về Hậu Giang hôm nay, chúng ta vui mừng trước sự thay đổi của tỉnh, diện mạo từ thành thị tới nông thôn tươi đẹp rực rỡ hơn, tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hứa hẹn trở thành điểm sáng của khu vực ĐBSCL và cả nước” – Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Theo Chủ tịch nước, Hậu Giang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế tuy tăng trưởng cao nhưng quy mô nền kinh tế nhỏ, thu nhập bình quân đầu người, quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trong vùng và cả nước; nguồn nhân lực chưa đáp ứng chưa đáp ứng được yêu cầu, hạ tầng giao thông và công nghiệp liên kết vùng còn hạn chế… Hậu Giang cần nhận thức sâu sắc vai trò vị trí, tiềm năng lợi thế, khó khăn thách thức của tỉnh và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 20 năm qua tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên.

Chủ tịch nước lưu ý, Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng, hội tụ điều kiện thế mạnh tiềm năng nằm ở khu vực giáp ranh với thành phố Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Tây Nam Bộ. Vì thế, tỉnh cần tập trung phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sau, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển lớn mạnh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Hậu Giang cần thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng, đẩy mạnh liên kết vùng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất thúc đẩy các trụ cột kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng “công nghiệp hiện đại - nông nghiệp sinh thái - đô thị văn minh - du lịch chất lượng”.

Tỉnh cần tiếp tục đầu tư cho nông nghiệp với năng suất cao, chất lượng tốt, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng, gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, Hậu Giang cũng phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, có giải pháp hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, coi biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là bài học để ứng xử khiêm tốn và khoa học với thiên nhiên, quyết tâm thay đổi tập quán, sản xuất bền vững và sức chống chịu tốt hơn.

Đặc biệt, quan tâm nguồn tài nguyên nước ngọt, bảo vệ môi trường dòng sông Hậu, giữ gìn thật tốt Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, vùng đất trời ban. Mỗi người dân Hậu Giang cần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ cân bằng sinh thái tự nhiên để Hậu Giang mãi xanh, sạch, đẹp, đậm đà bản sắc của vùng miền Tây sông nước.

Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tăng cường đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế, các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, chú trọng giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phải tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, sâu sát cơ sở, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo, người đứng đầu phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

“Phát huy truyền thống anh hùng, những thành tựu sau 20 năm, tôi tin tưởng rằng, Hậu Giang sẽ nỗ lực đạt những kết quả to lớn hơn nữa, xây dựng Hậu Giang trở thành điểm sáng, tỉnh khá của vùng ĐBSCL và cả nước” – Chủ tịch nước kỳ vọng.