Chủ tịch Hà Nội khen thưởng học sinh giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế

TPO - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT dự báo một số khối ngành sẽ tăng điểm chuẩn cao hơn so với các khối còn lại do số lượng bài thi môn thành phần có điểm cao hơn đáng kể so với 2021. Việc một số trường tuyển sinh riêng, tuyển sinh bằng phương thức khác cũng sẽ góp phần khiến điểm xét tuyển nhích cao hơn 2021.