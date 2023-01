Chủ tịch Hà Nội: Dừng cấp phép đào hè, đường dịp Tết

TPO - Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu dừng cấp phép thi công (đào hè, đường) từ ngày 11/1/2023 (20 tháng chạp Âm lịch) đến ngày 29/1/2023 (mùng 9 Tết); đồng thời kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả vỉa hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ông Thanh yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng trên địa bàn Thủ đô; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc để nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Mão năm 2023 an toàn, tiết kiệm, khẩn trương trở lại làm việc bình thường ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Chủ tịch thành phố quán triệt không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức;

Cùng với đó, chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền phải thật sự nêu gương trong việc vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo yêu cầu, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác duy trì vệ sinh môi trường; vận động, tuyên truyền, đấu tranh bài trừ các hoạt động lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; kịp thời ngăn chặn mọi hành vi gây rối, làm mất trật tự trị an như đốt pháo nổ, đua xe, bẻ cành, hái lộc, phá hoại cây xanh…

Giám sát, kiểm tra hoạt động lễ hội

Ngoài ra, cần tăng cường quản lý, sắp xếp, kiểm tra việc thu phí, giá dịch vụ tại các điểm trông giữ xe, nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, địa điểm tín ngưỡng đông người trên địa bàn; chủ động, phối hợp sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố tổ chức các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn…

Trong số các nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở VHTT tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán, điều kiện sống của từng địa phương. Phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan. Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh giảm các hủ tục, các hoạt động phi văn hóa, phản cảm, xa hoa, lãng phí trong các lễ hội tự phát.

Sở GTVT được giao tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chở quá tải, quá số người quy định; xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ, vi phạm lòng đường, lề đường.

Đáng chú ý, Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng cấp phép thi công (đào hè, đường) từ ngày 11/1/2023 (20 tháng chạp Âm lịch) đến ngày 29/1/2023 (mùng 9 Tết); kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả vỉa hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở VHTT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Công an thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Công an thành phố được giao phát động đợt cao điểm ra quân tập trung phòng, chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép từ nay đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra các vụ trọng án, triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.