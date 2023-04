Chủ tịch Bình Thuận chỉ đạo xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm

TPO - Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, trong những tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông ở tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông còn xảy ra nhiều, phổ biến là các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn… Trong đó, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia dẫn đến tai nạn giao thông.

Số liệu từ Công an tỉnh Bình Thuận cho thấy, từ 15/12/2022 đến ngày 14/3, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 10.365 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng. Cảnh sát giao thông ra quyết định tước giấy phép lái xe 2.303 trường hợp, tạm giữ 143 xe ô tô, 2.638 xe mô tô, 30 phương tiện khác do vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm lỗi về tốc độ…

Để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nắm rõ, tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng thực thi công vụ. Có hình thức, biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Các địa phương có tình hình tai nạn giao thông mà nguyên nhân liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn diễn biến phức tạp thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo Ban An toàn giao thông, lực lượng công an và các đơn vị liên quan tổ chức phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên, do người điều khiển phương tiện gây tai nạn có nồng độ cồn.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ Bình Thuận đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong quá trình xử lý vi phạm phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không giải quyết bất cứ trường hợp can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Quá trình xử lý vi phạm, xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thì phải thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị của người vi phạm để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành luật giao thông của mỗi người khi tham gia giao thông; quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hóa đã uống rượu, bia không lái xe và sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng công an tiến hành rà soát, làm việc với các nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh có nguy cơ, điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để tuyên truyền, vận động khách hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.