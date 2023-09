Chủ tàu du lịch ở Quảng Ninh 'kêu trời' vì liên tục bị kiểm tra

TP - Chỉ trong vòng vài tháng, các tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) liên tục bị nhiều đoàn thuộc cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. Trong đó có đến 3 cuộc kiểm tra có nội dung trùng lặp nhau khiến nhiều chủ tàu bức xúc.

Kiểm tra chồng chéo

Theo đó, các chủ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long bức xúc vì bị nhiều đoàn thuộc cơ quan quản lý nhà nước “đè” ra kiểm tra. Tính từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long được cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với hoạt động tàu du lịch trên vịnh.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh triển khai 2 cuộc kiểm tra đột xuất về công tác PCCC theo chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND TP Hạ Long triển khai một cuộc kiểm tra phân loại và đánh giá chất lượng tàu du lịch hằng năm. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Quảng Ninh tiến hành một cuộc kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch tổng kiểm tra rà soát trên toàn quốc.

Bất cập này đã được các chủ tàu phản ánh và Chi hội Tàu du lịch Hạ Long đã kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Ninh với mong muốn giảm tần suất kiểm tra cũng như kiến nghị bỏ kiểm tra đối với việc phân loại và đánh giá chất lượng tàu du lịch hằng năm.

Vì theo họ, tàu được phép hoạt động thì đã có đầy đủ giấy tờ của các đơn vị liên quan như: đăng kiểm, phòng cháy chữa cháy… Bản thân các đơn vị chức năng về những lĩnh vực này cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ. Vì vậy, không cần thiết phải lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra những nội dung mà các đơn vị chuyên ngành vừa mới kiểm tra xong.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của Chi hội Tàu du lịch Hạ Long về việc liên tục tiếp đón các đoàn kiểm tra, trong đó có những nội dung trùng nhau, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thanh tra tỉnh vào cuộc.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, gồm: Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Hạ Long, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Việc Chi hội Tàu du lịch Hạ Long phản ánh các sở, ban ngành, địa phương triển khai nhiều cuộc thanh, kiểm tra công tác an toàn PCCC, hoạt động của các tàu du lịch là có cơ sở. Nguyên nhân là do sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa tốt; đồng thời việc triển khai một số cuộc thanh kiểm tra đột xuất về công tác an toàn PCCC do tình hình cháy nổ vừa qua xảy ra rất nhiều trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả làm việc giữa Thanh tra với các đơn vị liên quan, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp triển khai tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tại doanh nghiệp; đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/1 doanh nghiệp/năm theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Quá trình triển khai tổ chức các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất phải bám sát các văn bản chỉ đạo (của Trung ương, của tỉnh); đồng thời xem xét toàn diện nội dung đó đã được thanh tra, kiểm tra chưa để kế thừa kết quả trước đó và lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp để kiểm tra cho phù hợp (tránh trùng lặp).