Chủ quán cà phê nghi mắc COVID-19, Hội An yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố

TPO - Chủ quán cà phê ở Hội An được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, TP Hội An ra thông báo khẩn yêu cầu trong đêm nay và ngày mai người dân không được ra khỏi thành phố. Ngành y tế Quảng Nam đang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho người dân.

Tối 24/7, Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là chủ quán cà phê ở Hội An.

Đó là anh B. P. V (30 tuổi, trú ở Hoà Thanh, phường Tân An, Hội An). Bệnh nhân sống chung trong gia đình gồm bố, mẹ và anh trai. Hằng ngày BN bán cà phê tại quán của gia đình (Cà phê Bảo (72B Lê Hồng Phong, Tân An, Hội An), tiếp xúc với các nhân viên trong quán.

Thông tin dịch tễ của BN

TT Tỉnh Huyện Xã Địa điểm Mốc thời gian 1 Quảng Nam Hội An Tân An Cà phê Bảo - 72B Lê Hồng Phong Ngày 15/7/2021 đến ngày 24/7/2021 2 Hội An Tân An Quán bún tươi cô Tý - Tân Lập 6h30 ngày 21/7/2021 3 Hội An Tân An Lò bánh mì anh An- số 03 Cao Bá Quát Không nhớ rõ thời gian 4 Hội An Tân An Quán bánh cuốn - số 93 đường Thích Quảng Đức 5 Hội An Cẩm Hà Quầy trái cây quán anh Anh - chợ Cẩm Hà 6 Hội An Tân An Quán tạp hóa Kiều - An Phong

Hiện, ngành y tế đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm đối với các trường hợp có liên quan.

Cũng ngay trong đêm 24/7, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Hội An phát đi thông báo khẩn yêu cầu những người từng đến quán cà phê Bảo trong vòng 7 ngày (từ 15/7 đến 24/7) khẩn trương khai báo đến trạm y tế địa phương. Đồng thời tạm thời tự cách ly tại nơi ở chờ thông báo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Những người thuộc diện F1, F2 phải tuân thủ điều hành của chính quyền địa phương và BCĐ phòng chống dịch các cấp.

Từ đêm nay và ngày mai, người dân không được ra khỏi thành phố, ngược lại người dân nơi khác không đến TP Hội An.