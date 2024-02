TPO - Tối 1/2, thông tin từ UBND xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng tử vong, vợ nguy kịch do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 1/2, hàng xóm không thấy vợ chồng ông Mai Văn H. (SN 1971) và bà Phan Thị H. (SN 1974) ở thôn Yên Trung, xã Hợp Lý) ra khỏi nhà nên vào gọi.

Khi vào trong nhà, người dân phát hiện ông H. đã tử vong trong phòng ngủ, người vợ đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa đã hô hào người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tại phòng ngủ, người dân phát hiện một lò than sưởi ấm, trong khi căn phòng được đóng kín.

Trước đó, ngày 25 và 26/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cũng tiếp nhận 2 ca bệnh bị hôn mê do sử dụng than củi để sưởi ấm trong phòng kín. Rất may, cả 2 trường hợp trên đều được cứu sống vì phát hiện và nhập viện cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Lê Xuân Quý, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín vì phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy, sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Khi hít phải CO sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và "cướp" mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn và đau ngực. Hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính.