Đốt than củi sưởi ấm, 3 người trong gia đình bị ngạt khí

TPO - Đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm, 3 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh bị ngạt khí bất tỉnh.

Công an xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, một gia đình tại địa phương phải nhập viện cấp cứu do đốt than sưởi ấm. Trong đó bé trai 1 tháng tuổi suy hô hấp phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

Khoảng 7h sáng nay (22/12), Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận anh N.Đ.P. (34 tuổi, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình) cùng vợ là chị N.T.B. (34 tuổi) và con N.Đ.T. (1 tháng tuổi) bị bất tỉnh do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm.

Người thân gia đình cho biết, chị B. vừa sinh con trai được 1 tháng. Do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm. Sáng nay, do không thấy anh N.Đ.P dậy chở hai con đầu đi học, anh trai của anh P. sang gọi không được nên đã phá cửa vào và phát hiện cả 3 người đều bất tỉnh.

Ngay sau đó, người thân của anh P. đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, cả 3 nạn nhân sức khoẻ đều đã ổn định nhưng vẫn phải thở ôxy.

“Vừa qua, lực lượng công an xã đã thường xuyên tuyên truyền và tăng cường kiểm tra để người dân không đốt than, củi trong phòng kín nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh, nhiều gia đình vẫn chủ quan và không thực hiện như khuyến cáo”, Trung tá Trần Hoài Nam, Trưởng Công an xã Cẩm Bình cho hay.