Chồng chết lặng biết lý do vợ trẻ cặp bồ với sếp, các quý ông cần cảnh giác kẻo 'hối mấy cũng muộn'

TPO - Hôm nay, các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường Công an chính thức bước vào kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Đây là kỳ thi riêng đầu tiên sau 20 năm được Bộ Công an tổ chức để tuyển sinh.