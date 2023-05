Chồng bắn chết người vì nghi vợ ngoại tình

TPO - Nhân khai nhận, phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh H. nên đã đi tìm để nói chuyện. Trước khi đi, Nhân có mang theo một khẩu súng tự chế.

Chiều 21/5, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Hoàng Ngọc Nhân (SN 1985, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện này) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên vệ đường thôn 8, xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar) nghi bị giết. Nạn nhân được xác định là anh N.H. (38 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, cùng huyện).

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Ngọc Nhân. Sau khi được vận động, Nhân đã đến trụ sở công an để đầu thú.

Bước đầu, Nhân khai nhận, tối 20/5, phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh H. nên đã đi tìm anh H. để nói chuyện. Trước khi đi, Nhân có mang theo một khẩu súng tự chế.

Khi đến thôn 8, xã Ea Kpam, phát hiện anh H. đang dừng xe bên đường, Nhân đã dùng súng tự chế bắn vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhân mang súng đi cất giấu và bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.