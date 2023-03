Mang súng đi đòi nợ, bắn chết con nợ trong lúc giằng co

TPO - Trước khi đi đòi nợ, Nai thủ sẵn khẩu súng trong người. Quá trình giằng co, Nai đã bóp cò khiến người đàn ông tử vong.

Ngày 7/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lỳ Chồng Nai (SN 1965), trú xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lỳ Chồng Nai có quan hệ cậu cháu với Lầu Bá Trừ (SN 1986, trú xã Mường Típ). Khoảng tháng 2/2022, Trừ gọi điện cho Nai nhờ đi đòi tiền từ ông Hà Văn C. (SN 1972), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Sau nhiều lần hẹn gặp bất thành, ngày 6/4/2022, hai bên thống nhất gặp nhau để giải quyết nợ nần. Khoảng 6h, Nai mang theo súng và cùng Trừ đến điểm hẹn là một khu vực sườn núi. Do ông C. nói chưa có tiền trả, 2 bên xảy ra mâu thuẫn giằng co.

Lúc này, Nai hướng nòng súng về phía người ông C., đối phương dùng chân đá vào khẩu súng nhưng không trúng.

Ngay sau đó, Nai bóp cò súng bắn trúng vào ngực, bụng làm ông C. chết tại chỗ. Gây án xong, Trừ và Nai cùng bỏ chạy. Nai đã cất giấu súng ở phía dưới sườn núi, sau nhà mình.

Đến ngày 15/4/2022, cơ quan Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực rừng núi thuộc bản Kèo Lực 3, xã Phà Đánh phát hiện một tử thi nam giới đã phân hủy. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập các thông tin, Công an xác định đó là ông Hà Văn C. đã mất tích 9 ngày.

Khi biết sự việc bị phát giác, ngày 2/5/2022, Lỳ Chồng Nai đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo khai báo quanh co, khai không cố tình giết ông C. mà do “súng cướp cò”. Sau đó, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội.

Về nguồn gốc khẩu súng, bị cáo khai trước đó mua của người Lào. Khi tòa hỏi về mục đích mua súng thì bị cáo im lặng.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Lỳ Chồng Nai 20 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt chung là 22 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng.

Đối với Lầu Bá Trừ, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc nhưng người này không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không ai biết. Hiện chỉ có lời khai của Nai nên chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh.