Choáng ngợp trước đường cong 'siêu thực' của 'Biểu tượng sắc đẹp' Nam Phi

TPO - Candice Swanepoel gây ngưỡng mộ với những shoot hình áo tắm phô đường cong cơ thể hoàn hảo đẹp đến siêu thực.

Dailymail mới đây đăng tải 2 bức hình trình diễn áo tắm đẹp choáng ngợp của Candice Swanepoel gây "bão" cộng đồng mạng. Đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập đồ bơi Spring 2022 của Tropic of C - thương hiệu do cô đồng sáng lập.

Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều độc giả đã để lại bình luận tương tác dưới bài viết của Dailymail để ca ngợi sắc vóc đẹp ngoài sức tưởng tượng của chân dài 34 tuổi đến từ Nam Phi.

Candice Swanepoel sáng lập thương hiệu đồ bơi Tropic Of C vào năm 2018 với phương châm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Chia sẻ với Daily Front Row gần đây, cô cho biết rất vui vì biết sản phẩm đồ bơi của mình ngày càng được nhiều chị em trên thế giới yêu thích và tin dùng.

Hiện ngoài vai trò đồng sáng lập, cô còn giữ chức Giám đốc sáng tạo cho thương hiệu của mình.

Candice Swanepoel hiện là siêu mẫu đắt giá hàng đầu thế giới hiện nay và lượng fan khủng trên Instagram là 17,3 triệu follow. Là phụ nữ xinh đẹp và tài năng, người đẹp 8x còn được mệnh danh là "biểu tượng sắc đẹp" ở quê nhà Nam Phi.

Ngoài ra, cô còn được biết đến là một trong những siêu mẫu hot hàng đầu trong 16 "thiên thần nội y" của Victoria's Secret. Candice Swanepoel được nâng cấp lên "thiên thần" của hãng này từ năm 2010.

Năm 2013, cô vinh dự được mặc bộ nội y Royal Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD trong show diễn hoành tráng của Victoria's Secret và gây "bão" làng thời trang suốt năm đó.

Không chỉ nổi tiếng về nhan sắc và tài năng, chân dài đình đám làng mốt còn được nhiều người yêu mến bởi lối sống nói không với scandal và sự chung tình đến hơn một thập kỷ dành cho bạn trai cũ là mẫu nam đồng hương Hermann Nicoli (SN 1982).

Cặp đôi quen biết nhau khi người đẹp Paris (Pháp) làm người mẫu lúc mới 17 tuổi. Với nhan sắc và sự nổi tiếng nhanh chóng ngay sau khi bước chân vào làng mốt, Candice Swanepoel có rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng cô chỉ dành tình cảm trọn vẹn cho Hermann Nicoli. Cặp đôi về chung một nhà vào năm 2015 và có 2 con trai chung sinh năm 2016 và 2018.

Tuy nhiên, cuối năm 2018, thông tin cả 2 chia tay khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Hiện tại, Candice Swanepoel là bà mẹ đơn thân quyến rũ nhất nhì làng mốt thế giới. Cô ít khi sải bước catwalk và tập trung kinh doanh áo tắm, chụp hình quảng cáo và đi sự kiện.

Trân Trân