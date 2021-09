Chở trái phép người từ TPHCM về Vũng Tàu, vừa bị phạt tiền, vừa 'dắt nhau' vào khu cách ly

TPO - Dù không quen biết nhưng tài xế Lý Chí Lộc vẫn nhận chở Đặng Huy Tú từ TPHCM về Vũng Tàu với tiền công là 500 ngàn đồng. Sau khi bị phát hiện, cả Lộc và Tú đều bị đưa vào khu cách ly tập trung.

Ngày 19/9, Công an phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Thắng Tam, xử lý trường hợp tài xế xe tải chở người trái phép từ TPHCM về Vũng Tàu.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/9, tổ tuần tra kiểm soát lưu động phòng chống dịch COVID-19 phường Thắng Tam phát hiện 1 xe tải do tài xế Lý Chí Lộc (23 tuổi, trú tại TPHCM) điều khiển dừng đỗ xe tại ngã ba Thùy Vân-Trần Quý Cáp, phường Thắng Tam và cho một người đàn ông đi vào khu vực đường Trần Quý Cáp nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình làm việc, tài xế Lý Chí Lộc khai nhận, người đàn ông đi cùng xe là người không quen biết, nhưng qua giới thiệu của một tài xế khác nên đã nhận chở từ TPHCM về Vũng Tàu với tiền công là 500 ngàn đồng.

Người đàn ông được Lộc vận chuyển về Vũng Tàu là Đặng Huy Tú (43 tuổi, trú tại Hải Phòng), không xuất trình được giấy tờ đi lại từ TPHCM về Vũng Tàu của cơ quan có thẩm quyền. Theo lời khai của Đặng Huy Tú, do trước đây đã từng vào Vũng Tàu nên nhờ tài xế xe tải Bắc Nam chở từ Hải Phòng vào TPHCM vào chiều ngày 17/9 và được Lý Chí Lộc đón đưa xuống Vũng Tàu, với mục đích để xin việc làm. Sau khi được chở đến khu vực trên, Tú xuống xe đi bộ vào phía trong đình hỏi thuê phòng khách sạn thì bị tổ tuần tra phát hiện.

Bước đầu, Công an phường Thắng Tam đã cho xét nghiệm nhanh COVID-19 cả 2 đối tượng, đều cho kết quả âm tính. Trước mắt, Công an phường Thắng Tam đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 phường đưa 2 đối tượng trên vào khu cách ly tập trung. Đồng thời phối hợp với Công an Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo các chốt trực phòng chống dịch nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các xe luồng xanh... tránh tình trạng đối tượng lợi dụng chở người trái phép từ các nơi khác về địa phương như trường hợp nêu trên.