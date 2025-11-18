Chợ đầu mối Bình Điền: Đảm bảo an ninh, an toàn vận hành xây dựng mô hình chợ văn minh - hiện đại

Khu thương mại Bình Điền nằm ở cửa ngõ Tây Nam TP.HCM do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) quản lý. Sở hữu vị trí rộng hơn 65 ha, kết nối vựa nông sản khổng lồ của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với TP.HCM - thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, mỗi ngày tại chợ Bình Điền ghi nhận lượng hàng hoá trung chuyển lên tới trên 2.500 tấn/đêm, giá trị giao dịch bình quân khoảng 130 tỷ đồng/ngày và tạo cơ hội công ăn, việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Ngoài ra, với đặc thù hoạt động phần lớn về đêm, lại vốn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo dòng chảy quan trọng của chuỗi cung ứng hàng hoá không chỉ cho TP.HCM mà cho nhiều tỉnh, thành lân cận.

Chợ Bình Điền, chợ đầu mối có quy mô lớn nhất nước.. Ảnh: SATRA

“Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong các tiêu chí hàng đầu tại chợ Bình Điền nhằm đảm bảo các hoạt động tại chợ luôn an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm xanh, sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Đông, Tây Nam Bộ, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm cận kề”, ông Phan Anh Nguyên, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền cho biết.

Trung tâm Giám sát an ninh chợ Bình Điền

Lực lượng an ninh tại chợ Bình Điền đảm bảo túc trực 24/7 trên địa bàn chợ, sát cánh cùng bà con tiểu thương nhằm giải quyết nhanh và hiệu quả nhất các tình huống, vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự, cháy nổ,… giúp bà con tiểu thương, khách hàng, người lao động yên tâm khi đến chợ hoạt động kinh doanh, lao động kiếm sống.

Lực lượng an ninh túc trực ngày đêm, giải quyết nhanh nhất các vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... tại chợ Bình Điền Ảnh: SATRA

“Tại chợ, lực lượng công an, an ninh cơ sở địa phương thường xuyên phối hợp lực lượng an ninh chợ tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng hỗ trợ xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Chợ thường xuyên bố trí lực lượng an ninh bảo vệ, kết hợp gần 400 camera giám sát, giám sát tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các mục tiêu trọng điểm và nhiều chốt ra, vào chợ. Ngoài ra, Công ty chợ đóng góp cùng với địa phương triển khai hệ thống camera giám sát tại tuyến đường, khu dân cư giáp ranh chợ trên tinh thần “xã hội hóa”; qua đó, góp phần nâng cao hiệu công tác đảm bảo an ninh trật tự trên toàn khu vực chợ”, ông Nguyên chia sẻ thêm.

Từ hệ thống camera giám sát, các dữ liệu hình ảnh tại chợ sẽ được theo dõi, giám sát và cập nhật liên tục. Nhờ vậy, tất cả tình hình, vụ việc liên quan an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ xảy ra tại chợ, đều được Ban lãnh đạo phòng An ninh – Phòng cháy chữa cháy trong ca trực phát hiện kịp thời và đưa ra phương án ngăn chặn, xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Công ty Chợ Bình Điền phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan công an trên địa bàn tuần tra – giám sát. Ảnh: SATRA

Thông qua Kế hoạch liên tịch được ký kết giữa Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền và công an địa phương, Phòng An ninh - Phòng cháy chữa cháy Công ty chợ Bình Điền thường xuyên gắn kết chặt chẽ cùng Công an phường Bình Đông, TP.HCM kịp thời ngăn chặn, truy bắt và xử lý các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn chợ, góp phần tạo điều kiện cho bà con thương nhân yên tâm kinh doanh, phát triển kinh tế cho thành phố.

Ngoài triển khai “Trung tâm giám sát an ninh chợ Bình Điền”, Ban Giám đốc Công ty Chợ quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống chữa cháy kết hợp với xe chữa cháy di động giúp lực lượng An ninh - Phòng cháy chữa cháy phản ứng và xử lý kịp thời, hiệu quả với tình huống hoả hoạn tại chợ. Vốn là khu chợ sầm uất, đa dạng về hàng hoá, phương tiện, vật dụng… nên nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ hiện hữu rất cao, đặc biệt vào mùa khô. Vì vậy, công tác kiểm tra, vận hành, duy tu, bảo trì bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị phòng cháy và tổ chức tập huấn, diễn tập để nâng cao kỹ năng chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ luôn được Ban Giám đốc công ty chú trọng. Qua đó, đảm bảo tính sẵn sàng và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ khi xảy ra.

Việc quản trị an ninh của chợ theo hướng công nghệ, kết hợp sự đồng thuận, thống nhất cao của Ban Đại diện thương nhân chợ và các Ban Đại diện thương nhân nhà lồng cùng với sự hỗ trợ thường xuyên, chặt chẽ của các cơ quan chức năng địa phương đã giúp chợ Bình Điền từng bước khẳng định mô hình của một chợ đầu mối văn minh, hiện đại.

Mô hình chợ đầu mối kiểu mẫu

Ngoài các giải pháp trên, ban lãnh đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền còn có nhiều giải pháp thiết thực hướng đến mô hình quản trị hiện đại, chuẩn hoá bài bản các hoạt động giao thương, tạo niềm tin vững bền cho tiểu thương và các khách hàng.

Ngay từ những ngày đầu chợ đi vào hoạt động, ngoài việc quy hoạch bố trí khu vực kinh doanh hợp lý, tách biệt các nhóm hàng để tránh lây nhiễm chéo thì công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) cũng được Ban Lãnh đạo Công ty Chợ Bình Điền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Công ty đã thành lập Phòng chuyên môn phụ trách vệ sinh ATTP và Môi trường với đội ngũ kỹ sư chuyên môn để kiểm tra, giám sát chất lượng tất cả các mặt hàng thực phẩm kinh doanh tại chợ.

Bên cạnh việc kiểm tra giám sát, công ty cũng tích cực tham gia vào các chương trình phát triển chuỗi thực phẩm an toàn do thành phố triển khai. Hiện nay, chợ Bình Điền đang tham gia các chuỗi thực phẩm an toàn như: chuỗi thịt heo, thịt gà, trứng gà và rau củ quả. Hàng hóa tại các chuỗi hiện đang cung cấp cho mảng kinh doanh của Công ty chợ Bình Điền, thông qua việc sơ chế, đóng gói thực phẩm cung ứng cho hệ thống các bếp ăn công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn,...

Chợ đầu mối Bình Điền có quy mô lớn nhất cả nước... Ảnh: SATRA

Ban điều hành còn kết hợp với các tiểu thương cùng đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại chợ. Hệ thống Oxi cung cấp cho nhà lồng tôm - cá sử dụng điện thay thế toàn bộ máy dầu với sự hỗ trợ từ phía tiểu thương đã được đưa vào hoạt động. Nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại được triển khai như xây dựng trạm thu phí tự động không dừng; áp dụng vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc, mã QR và dấu kiểm định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM với thịt gia súc, gia cầm; mở rộng truy xuất đối với nhóm rau củ, thủy sản.

Để tạo an ninh và các hoạt động minh bạch, giá dịch vụ bốc xếp được giám sát chặt chẽ, niêm yết công khai, tránh sự chèn ép cho bà con tiểu thương.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền ước đạt 72% kế hoạch năm, thể hiện những nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo chợ trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay.

Hiện tại đang là mùa cao điểm chuẩn bị hàng hoá cho thời điểm mua sắm cuối năm, phía Ban lãnh đạo chợ cho biết, chợ đã lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hoá chất lượng với giá cả ổn định, chung tay giữ một thị trường ấm no cho bà con thành phố.