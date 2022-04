Chiến sĩ công an vai chủ quán mát xa 'Thương ngày nắng về 2' là ai?

Đảm nhiệm vai cô nàng chủ quán mát xa gội đầu Mộng Mơ trong 'Thương ngày nắng về' là diễn viên Lưu Huyền Trang.

Dù là vai mới xuất hiện nhưng nhân vật của Huyền Trang khiến khán giả tò mò. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ ảnh hậu trường các tập sau này chứng tỏ Mộng Mơ sẽ còn gây nhiều sóng gió cho cậu Vượng và gia đình bà Nga.

Về sau nhân vật này xuất hiện khá nhiều theo tuyến của cậu Vượng. Tuyến chính trong phim vốn đã tâm trạng, nội tâm nên tuyến nhân vật của tôi và anh Bá Anh mang đến cho khán giả sự nhí nhảnh, vui vẻ. Dù là vai thứ và xuất hiện sau nhưng Mộng Mơ có nhiều đất diễn, khá đáng yêu và về sau cũng có khá nhiều tình tiết bất ngờ", Huyền Trang tiết lộ với VietNamNet.

Dù công tác tại Nhà hát Công an nhân dân nhưng Huyền Trang hiếm khi chia sẻ hình ảnh nào cô mặc trang phục quân nhân, chỉ duy nhất một bức ảnh mới đây được lan truyền là do nữ diễn viên cung cấp cho một tờ báo của ngành. Huyền Trang từ chối chia sẻ về cấp hàm của mình trong lực lượng với lý do đây là điều tế nhị với một quân nhân như cô. Nữ diễn viên sinh năm 1987 nói với VietNamNet, cô không muốn mang hình ảnh của lực lượng ra PR cho công việc của bản thân.

Huyền Trang vốn là diễn viên kín tiếng đời tư nên cô từ chối tiết lộ thông tin về cuộc sống cá nhân. "Chuyện gia đình, con cái tôi xin giữ riêng cho mình. Tôi muốn mọi người chú ý tới mình bởi hình ảnh mới, vở diễn mới, vai diễn mới thay vì những chuyện cá nhân", cô nói.

Chính vì thế trang cá nhân của nữ diễn viên cũng hiếm khi chia sẻ ảnh và thông tin về đời tư. Dù đã 35 tuổi nhưng Huyền Trang vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ không khác nhiều so với thời điểm cô đóng phim 12 năm trước.

Huyền Trang chính là chị gái ngoài đời của diễn viên Duy Khánh - vai công an Hoàng trong phim Phố trong làng. Cô là người đã định hướng cho Duy Khánh đến với cánh cổng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và sau đó là theo nghề diễn viên giống mình nhiều năm trước.

