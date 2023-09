Chiếm đất xây cả khu dân cư 800 tỷ, lật mở chiêu trò của CEO BĐS Nhật Nam

TPO - Hơn 400 dự án bất động sản tại Hà Nội được gỡ vướng; Nhà liền kề, biệt thự tiếp tục giảm giá ở các khu sốt nóng; Những dự án 'bánh vẽ' của Công ty BĐS Nhật Nam; Chiếm đất xây dựng dự án 800 tỷ, chủ đầu tư dự án bị đề nghị phạt;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Nhà liền kề, biệt thự tiếp tục giảm giá ở các khu sốt nóng

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong 6 tháng đầu năm 2023, các sản phẩm nhà ở có giá trị cao hơn 20 tỷ đồng như nhà liền kề, biệt thự ghi nhận mức cắt giảm tới 30% so với đỉnh. Dù thế, giá này vẫn cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu từ chủ đầu tư.

Theo VARS, hiện nay không ít nhà đầu tư đang sở hữu những sản phẩm bất động sản giá trị lớn như liền kề, biệt thự, căn hộ cao cấp, căn hộ hạng sang bị ảnh hưởng rõ nét nhất. Điển hình như một căn nhà liền kề 80m2 ở Ecopark Hưng Yên, nếu năm ngoái có giá 14 tỷ đồng thì nay chỉ còn giá 8 tỷ đồng… (Xem chi tiết)

Hơn 400 dự án bất động sản tại Hà Nội được gỡ vướng

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản mới đây, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian qua Tổ công tác, Bộ Xây dựng đã làm việc trực tiếp với nhiều địa phương.

Tại Hà Nội, Tổ công tác đã làm việc để giải đáp, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn bằng văn bản đối với khoảng 20 nội dung kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc của khoảng 712 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện Hà Nội đã chỉ đạo, giải quyết được 419 dự án và đang tiếp tục giải quyết cho 293 dự án. (Xem chi tiết)

Những dự án 'bánh vẽ' của Công ty BĐS Nhật Nam

Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, theo giới thiệu của Công ty này, ngoài trụ sở chính tại TP HCM còn có 12 chi nhánh trên cả nước và đang sở hữu quỹ đất rộng lớn nằm tại những vị trí đắc địa ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc,… Tuy nhiên, theo tìm hiểu, phần lớn những vị trí đất trên đứng tên chủ sử dụng là cá nhân khác. (Xem chi tiết)

Chiếm đất xây dựng dự án 800 tỷ, chủ đầu tư dự án bị đề nghị phạt

UBND huyện Hương Sơn vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 gần 4 tỷ đồng do có hành vi lấn chiếm đất xây dựng công trình.

Cụ thể, diện tích đất bị lấn chiếm hơn 10ha, các loại đất bị chiếm gồm: đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất trồng lúa và đất phi nông nghiệp. (Xem chi tiết)

TPHCM: Chấn chỉnh, thúc đẩy các dự án dọc đường Nguyễn Hữu Thọ

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại dự án tạo quỹ đất đô thị được thực hiện dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Trong đó, các chủ đầu tư dự án như Công ty Phú Hoàng Anh, Công ty An Tây, Công ty HD Real, Công ty Kiến Á Galleria… chia nhỏ phân khu không đúng quy hoạch được duyệt, xây dựng lấn chiếm rạch, xây dựng không có giấy phép, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm hành lang thủy giới. (Xem chi tiết)

Xây 'chui' cả quán bar trong khu nghỉ quốc tế Phượng Hoàng

Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng xây dựng quán bar rộng cả nghìn m2 khi chưa được cấp phép xây dựng trong khuôn viên dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phượng Hoàng tọa lạc trên đồi Pháo Thủ (phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh).

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty quốc tế Phượng Hoàng với số tiền 130 triệu đồng với lý do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. (Xem chi tiết)

Cảnh tuyến đường BT nghìn tỷ ở Hà Nội biến thành bãi xe, nơi tập kết rác thải

Dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (hay gọi là đại lộ Chu Văn An) được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) vào tháng 4/2011 với tổng mức đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng. Dự án được giao cho Công ty Cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư và bắt đầu triển khai năm 2014 với chiều dài khoảng 3,76km gồm một tuyến chính dài 2,5km và một tuyến đường phụ dài 1,1km. Thế nhưng, hiện tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trong đó hạng mục cầu vượt và nút giao với đường 70 tới đường Xa La - đoạn cuối của đại lộ Chu Văn An.

Năm 2020, Hà Nội cho phép thông xe đại lộ Chu Văn An, tuy nhiên, sau hơn 3 năm tuyến đường này đang trở nên nhếch nhác, mất an toàn khi vỉa hè, lòng đường biến thành bãi xe tải trái phép… (Xem chi tiết)

Hà Nam 'khai tử' hai dự án nhà ở gần 1.600 tỷ đồng

Hà Nam chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án nhà ở có tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng trên địa bàn của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Việt Phát và Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7.

Lý do chấm dứt hiệu lực là do nhà đầu tư 2 dự án trên quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. (Xem chi tiết)