Cảnh tuyến đường BT nghìn tỷ ở Hà Nội biến thành bãi xe, nơi tập kết rác thải

TPO - Tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An (Hà Nội) do Công ty Cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư sau nhiều năm hình thành đang trở nên nhếch nhác, mất an toàn khi vỉa hè, lòng đường biến thành bãi xe tải trái phép...